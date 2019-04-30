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郭台銘：有志成為總統候選人 都該表達自己治國理念

2019-04-30 17:13聯合報 記者程嘉文╱即時報導

表態參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，今天出席馬英九基金會舉辦的「重振台灣競爭力」論壇時，被問到對另一位熱門對手、高雄市長韓國瑜所說「不參加初選民調，接受國民黨安排」的看法，郭台銘說，自己對詳情還不清楚，不疑貿然發言，不過他認為，國民黨人才濟濟，有志成為總統候選人的人，都應該參加各種政策論述，表達自己的治國理念方針，再去進行民調，才是一個公平的程序正義的過程，也能凸顯國民黨是一個偉大的政黨。

郭台銘下午參加圓桌論壇發言前，在場外被記者堵訪，對韓國瑜發言的看法。他表示，自己是在車上聽到，對詳細情況還不非常清楚，覺得貿然發言不大好。不過他覺得，今天來參加論壇的人，每個都是都是國家的樑棟之材，只要大家經過國民黨中常會規定的選舉辦法，透過公開公平透明的機制，同時「必須要能夠」讓所有候選人在民調之前，能夠參加各種的政策論述，或者表達治國理念方針，讓大家可以瞭解，知道每個候選人的政策主張為何。這樣再去做民調，才能更清楚接近民意，才能凸顯國民黨是經過一個公平的、程序正義的過程，推出自己最強的候選人；以凸顯國民黨是一個偉大的政黨，「他們要改變，他們要推行公平合理公開的初選」。

有媒體詢問，韓國瑜將較晚到場，是否故意和郭台銘錯開？郭台銘立刻強調，韓國瑜是自己的好朋友與兄弟，兩人都是板橋國小校友，韓的哥哥是自己同班同學。郭台銘說，韓國瑜為人講義氣、接地氣。自己常說政治該為經濟服務，韓國瑜以市長之尊，到處去爭取訂單，真的做到了這一點。

郭台銘說，「我們不只需要一個國瑜，需要千千萬萬個韓國瑜」，希望所有縣市長都和他一樣，出去開拓新市場。重點是，怎麼建立一個平台？究竟經營一國國家與市長，是不同的格局，每人時間都有限。

他表示，如何搭建一個平台，讓年輕人有發展的環境，「給年輕人一個未來」，就是自己政見的主軸。自己參選的理由，是讓社會大眾多一個選擇比較，以自己經營企業45年的經驗，希望能夠把台灣的未來帶起來，提升台灣的價值競爭力。

郭台銘在論壇場外受訪。記者程嘉文／攝影
郭台銘在論壇場外受訪。記者程嘉文／攝影
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