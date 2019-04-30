採購法立法院三讀 廠商違法列公報拒絕往來三年

2019-04-30 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院下午三讀通過「政府採購法部分條文修正案」，立委吳思瑤（圖）在三讀後發言，將採購改革成果獻給日前逝世的建築師陳邁。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

立法院今三讀通過「政府採購法」部分條文修正案，強化機關防弊，規定負責採購的機關人員，自行迴避的規定由三等親進一步限縮為二等親；同時，三讀條文也納入防賄條款，廠商違法行賄將被列入公報，公共工程招標拒絕往來三年。

立法院交通委員會於去年5月10日初審通過政府採購法部分條文修正草案。經多次朝野協商後，立法院院會今三讀通過草案條文。

在防弊部分，三讀條文規定，負責採購的機關人員，自行迴避的規定由三等親進一步限縮為二等親；若廠商以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他不正利益條件交換，拿下採購契約，則政府機關可以終止或解除契約，並將兩倍的不正利益，自契約價款中扣除，未能扣除的，還可通知廠商限期給付。

另外，在防賄部分，規定廠商違法行賄將被列入公報，公共工程招標拒絕往來三年，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。若違反職安規定，造成重大職災且情節重大的廠商，也要停權一年，刊登政府採購公報。

而根據現行規定，法人或團體辦理採購時，若接受政府補助超過總金額一半，或公告金額以上，就須受該機關監督，也讓藝文採購受限，此次修法也放寬藝文採購可不受政府採購法限制，對於藝文採購的監督辦法，由文化部訂定。

民進黨立委吳思瑤表示，1998年上路的政府採購法，此次完成前瞻性的大翻修，台灣終於能夠告別「防弊大於興利」、「便宜是王道」的落後採購思維，走向追求品質、崇尚專業、與國際接軌的新時代。

她指出，此次修法有五大面向：包括防弊與興利一樣重要，此次修法確立以最有利標取代最低標，追求品質，讓專業說話；第二，導入外部力量，成立一定金額以上招標案的「採購前期工作小組」，將能大大提升各級政府採購案的合理性、可行性與專業性。

第三，檢討提升採購評選委員會的公開、公平與專業，並建立必要的利益迴避及退場機制；第四，「藝文採購」排除適用、脫鉤處理；以及第五，有效防弊打擊不良廠商，但也要保護優質團隊。為防堵不肖廠商進行更周全的法制配套，增列31、59、70-1、101條等防弊條款，同時務實檢討各項裁罰更符合比例原則。

立法院副院長蔡其昌（右）下午敲槌，三讀通過「政府採購法部分條文修正案」。記者曾學仁／攝影 分享 facebook