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布拉格愛樂中國巡演遭取消 賴清德：來台南藝術節

2019-04-30 15:43聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德。圖／取自賴清德臉書
行政院前院長賴清德。圖／取自賴清德臉書
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布拉格市長賀瑞普近日發表友台言論，上任廢除過去布拉格和北京姊妹市協定內有關台灣是中國不可分割領土的「一中條款」，導致布拉格愛樂在中國的巡演遭拒絕核准。行政院前院長賴清德稍早表示，他已建議台南市政府文化局，力邀布拉格愛樂參加今年10月的台南藝術節演出，以地方政府的實際行動和國人的文化參與，表達對布拉格市長和布拉格愛樂的支持。

賴清德表示，全力支持布拉格愛樂，也對賀吉普市長不屈服中國的政治壓力、不讓政治干涉文化交流的態度，表達感謝。他已建議台南市文化局，今年十月到十一月舉辦的「台南藝術節」中，全力邀請布拉格愛樂到台南演出，讓台南市民及國民享受國際級的音樂饗宴，進行文化交流，也落實以「文化」為施政主軸的理念。

賴清德說，他已宣示過，如果當選總統，「文化台灣」將是重要的施政主軸之一，要讓文化落實在全民生活上。除了宣揚在地文化，透過國際文化交流，可讓更多國際友人分享價值觀與文化內涵。

賴清德說，賀吉普市長是學醫出身，他到台灣實習期間愛上台灣，對台灣十分友善，這就是台灣友善與包容的社會力，讓台灣結交到更多認同台灣的國際友人。未來他也希望有機會和賀吉普市長，就醫師從政的理想和理念，展開更密切的交流。

賴清德文化局
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