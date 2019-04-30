2020柯文哲參選組合 王世堅喊出：學姊配

2019-04-30 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲（右）與副發言人黃瀞瑩（左）。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

2020總統大選升溫，僅管台北市長柯文哲至今尚未表態是否有意參選，不過如今傳出柯文哲有可能和親民黨主席宋楚瑜合作，兩人組成「宋柯配」。對此，柯文哲今受訪時否認此傳言，直言「你怎麼會有這麼奇怪的想法」。

不過民進黨市議員王世堅認為，這是柯文哲自己製造的煙霧彈，因為柯文哲現在沒有聲量，就藉由莫須有「柯宋配」炒作議題，搏版面，這就像是這兩、三個禮拜，有些蛋頭學者釋出「蔡柯配」、「綠白合作」，這都是同樣的手法，如出一徹。

王世堅表示，宋楚瑜已經七十多歲高齡，又是總統府資政，相信不至於像柯文哲這樣子不安於室。

王世堅還批評，柯文哲如今曝了光，還要裝得一副天威難測的樣子，但其實誰要測他啦，要選總統就光明磊落啊，否則柯文哲無心市政也就罷了，對市民而言，有你、沒你這個市長，大家早就習慣了，不要一天到晚在那邊搞些無聊的議題，要引起大家注意，一而再再而三，會讓人覺得你很無聊，很煩。

至於覺得誰和柯文哲最配？王世堅則說，柯文哲乾脆找「學姊」、北市府副發言人黃瀞瑩來配，因為學姊深受年輕人喜歡，又不會干擾柯文哲的獨裁意志，學姊個性很好，溫文儒雅，柯文哲和黃瀞瑩配最好了。