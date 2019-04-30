傳綠要時力先簽苗博雅條款 徐永明助理批民進黨很孬

2019-04-30 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委徐永明。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 有週刊報導，民進黨提名策略小組上次會議定調，為求總統與立委勝選，將禮讓時代力量現有3席區域立委，不過合作前，會先要求小黨參選者，簽署不選下屆議員切結書，堪稱是「苗博雅條款」。爭取時力中正萬華選區提名的徐永明助理李承值今天則在臉書批評，「民進黨很孬，嘴巴說『禮讓』小黨，實際上就是民進黨選不上、打不贏也不想浪費錢，才『禮讓』給小黨選。」

李承值更在文末標註，「時力黨中央不要被吃豆腐」、「這跟搓初選有何不一樣？」李表示，民進黨從2016年就是如此，現在想「禮讓」小黨，又怕小黨坐大，居然想出要求小黨簽切結書這招，實在有夠不要臉的！

李呼籲時代力量New Power Party黨中央，要嚴正聲明黨，絕對不會簽任何切結書。

李提到，他為何要求黨主席要正視這件事，因為去年選舉，柯文哲就曾引發時力路線問題，柯自爆「黃郁芬很想簽柯P認同卡」，雖然黃郁芬事後表示「以議員角色並不恰當」，但由於黃在選舉中，與柯文哲及其幕僚互動 ，讓時力被糾纏於柯P認同卡議題，這對時力來說是無妄之災。

李承值認為，為了避免重蹈去年覆轍，他建議黨中央應主動出擊，不然民進黨哪天先放話 ，時力小綠罩頂 ，跳到淡水河也洗不清。