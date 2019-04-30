陳致曉喝到賴清德的茶嚷要漱口 賴：看你抗議很捨不得

2019-04-30 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今上午前往淡水參訪獨立書店「無論如河」，要與老闆娘梁秀眉針對護理人員勞動議題對談，未料，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉在店內進行抗議，陳致曉還憤而喝了桌上一杯茶，但賴清德卻說「喝到這杯是我的」，陳致曉立刻大喊「我要漱口」。

賴清德說，獨立書店可以代表社會的民主精神，很多民主國家有些很棒城市也都有獨立書店，巴黎有莎士比亞書店、香港有鑼灣書店，台南市也有草祭書店。

賴清德指出，雖然是第一次來「無論如河」，但知道是由4位護理師經營，目的不是賺錢，是提供文學、藝術、療癒，也提供場域討論公共議題，這是非常棒的做法，也會來請教寶意見。

賴清德也說，現在護理界提高勞動條件，改善護理人員辛苦工作情況，目前沒有從制度面檢討，一個人、一個團體要捍衛制度相對困難，大醫院比較有資源照顧到護理人員，但中小型醫院情況就不一樣。

賴表示，醫院可能評鑑期間人力就比較充足一點，評鑑過後就不是這樣子，這在護理界經常出現的情況，未來要有計畫、系統性從制度面來解決，雖然沒辦法一蹴可成，只有設定目標、訂期程才有辦法逐步改善。