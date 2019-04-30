兩岸風險升高！ 美智庫盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 14:29 聯合晚報 華盛頓記者 聯合晚報 華盛頓記者 張加 ／29日電



美智庫發布報告指出，未來幾個月兩岸風險可能提升，建議三方在台灣與美國總統選舉期間克制，採取「零意外」政策。 圖／取自外交政策全國委員會官網 分享 facebook

●台北→不制定或進行可能妨礙兩岸關係的新法或公投

●北京→避免進一步施壓台灣 也不干涉台灣政治事務

●美國→不擴大軍官訪台規模 堅持台灣領導人只能過境

美國智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）29日針對4月初在紐約一場美中台「二軌會談」討論，發布報告指出，與會者認為，未來幾個月兩岸風險可能提升，建議三方在台灣與美國總統選舉期間克制，採取「零意外」政策。

「外交政策全國委員會」亞太安全論壇本月3日至4日於紐約舉行年度兩岸對話，逾30名來自美國、中國大陸和台灣的學者與前官員參與閉門會議，報告由「布魯金斯研究院」外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）撰寫；美方與會者包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等人。

基於未來兩年將會是獨特的敏感時期，美方與會者建議三方互相理解並克制：台北不制定或進行任何可能妨礙兩岸關係的新法或公投，北京則避免在外交、軍事、經濟方面進一步施壓台灣，也不干涉台灣政治事務。

至於華府，美方與會者指出，華府不會擴大美國高階軍官訪台的規模，也堅持台灣領導人只能過境，而非訪問的政策。

中方與會者表示，北京已完全不對蔡英文抱有希望，一些中國人士認為她比陳水扁更糟，因為她企圖透過外部勢力對抗中國，例如尋求美國將台灣納入印太戰略等；因此，中方認為有必要奪走台灣邦交國、阻止台灣參與世衛組織等國際論壇。美方與會者認為中方的立場不合理且自私，行為適得其反。

報告並提及，相較於前一年會議，這次對蔡英文的分析較少，而是較關注其他台灣政治人物，包括行政院前院長賴清德、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜；去年許多與會者預測蔡英文將連任，但今年並非如此。

美方與會人士還包括國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人；台灣方面有陸委會前副主委林正義、遠景基金會執行長賴怡忠、民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte）等；中方則有中國國國際問題研究院常務副院長阮宗澤等人。