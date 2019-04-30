何時出手?柯Ｐ笑：我也在日觀天象

2019-04-30 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



對於宋楚瑜認為台灣是中國的一部分，柯文哲說「他是叫我們要統一中國大陸了，是不是，實在是太辛苦了」。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

2020總統大選升溫，台北市長柯文哲是否參選受到關注，他昨接受年代專訪時，以織田信長在「桶狹間之戰」為例，笑稱「天亮、下雨，出兵」，柯文哲今受訪說，天時、地利、人和，最重要的是，他和其他人比較不一樣的地方在於，他會考慮這樣子做對台灣有沒有更好，如果沒有更好，也不一定要自己做，「如果有人做可以比我們更好，那何必我們自己做呢？」

何謂「天時、地利、人和」？柯文哲說，太多了啦，「時也、命也、運也」。那怎樣才叫做下雨？柯文哲則笑說，「我也在日觀天象」。媒體追問，目前檯面上有比你更好的候選人嗎？他說，每個候選人一看就知道有些缺點，但還有幾個月的時間，就讓他們去澄清證明。

高雄市長韓國瑜昨天公布去年競選捐贈收入，柯文哲同樣也是靠小額捐款打選戰，他今受訪時表示，食物太多，蒼蠅、老鼠、蟑螂就很多，他去年選舉經驗發現，錢不要募太多，募資太多，蚊子、蟑螂、螞蟻都跑出來了。媒體追問，是在酸韓國瑜募款多嗎？他笑說，韓國瑜用的不只那些，看就知道了。

此外，台北、上海雙城論壇今年邁入第十個年頭，今年將在上海舉辦，如今傳出為了不讓台灣大選干擾城市交流，雙城論壇擬定於6月下旬舉行。柯文哲說，雙城論壇叫做「雙城」，所以兩邊要協調，要湊到時間剛好，還真的要喬。