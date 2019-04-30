親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46聯合報 記者周佑政╱即時報導

民進黨中央今天公布台南市第四選區立委初選結果，隸屬黨內新潮流系統的現任市議員林宜瑾勝出，將代表民進黨參選，民進黨前副秘書長李俊毅、市議員蔡旺詮民調分居二三名，無緣明年大選。不過李俊毅今指控黨中央初選民調疑有系統性作弊，「若黨一意孤行，我也會關鍵時刻，選擇走自己的路」。

台南市第四選區是新劃設的選區，包含永康、新市、新化等行政區。這次民進黨初選三搶一，競爭激烈，林宜瑾、蔡旺詮是現任市議員，李俊毅長期耕耘台南也曾任黨副秘書長，實力不容小覷。選舉結果出爐，林宜瑾贏得初選，將代表民進黨出戰，對決連任三屆市議員的國民黨議員林燕祝。

李俊毅今早舉行記者會，指控黨中央的初選民調疑似有系統性作弊，他要求黨中央應該正視他選區疑似作弊的狀況，應暫緩公布初選結果，另也應立即徹查疑似舞弊事件。

民進黨新聞部主任丁允恭回應，民進黨初選民調從抽樣到執行都有民調委員會監督，執行過程還有候選人代表監聽，一切公平公正公開，「候選人的質疑並無道理」。

丁允恭說，民調抽到回答表示非選區或是非住家的，都不會計入有效樣本，「李俊毅曾任黨的副秘書長，應該很清楚」，且候選人代表在現場也未表示異議。

民進黨籍台南市議員林宜瑾贏得黨內立委初選，將代表民進黨參選第四選區。圖／本報系系...
民進黨籍台南市議員林宜瑾贏得黨內立委初選，將代表民進黨參選第四選區。圖／本報系系資料照片
分享

民進黨民調李俊毅
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

專訪已接到2020大選案的網軍操盤手：確實有人做共產黨生意

2019-04-30 14:08

宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯P:他是要我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:23

憂今香港明台灣 蘇貞昌：一個活動就把年輕人抓去關

2019-04-30 09:58

影／柯選不選要〞日觀天象〞 募款惹議:食物多 老鼠就多

2019-04-30 14:16

影／瓜地馬拉總統訪台 讚「台灣是自由燈塔」為蔡背書

2019-04-30 13:36

傳綠要時力先簽苗博雅條款 徐永明助理批民進黨很孬

2019-04-30 13:23

蔡總統：盼日方支持台灣參加CPTPP第二輪談判

2019-04-30 13:21

陳致曉喝到賴清德的茶嚷要漱口 賴：看你抗議很捨不得

2019-04-30 13:06

贊同一國兩制進行政治協商？李鴻鈞：宋楚瑜從未提及

2019-04-30 12:23

軍禮歡迎瓜國總統 三軍儀隊成拍照焦點

2019-04-30 12:15

宋楚瑜兩岸論熱議 賴清德：違背台灣主流民意

2019-04-30 12:11

談兩岸路線 親民黨：無法接受香港模式一國兩制

2019-04-30 12:00

中資偷渡大同翻版？時代力量質疑智崴染紅 國安破洞

2019-04-30 11:35

2020「天亮、下雨」就出兵？ 柯Ｐ：我也在日觀天象

2019-04-30 11:31

AIT：台灣貢獻多 美將持續要求WHA讓台灣參加

2019-04-30 11:24

李俊毅控初選民調作弊 若黨一意孤行將走自己的路

2019-04-30 11:12

徐永明質疑中資大買智崴 危及國防安全

2019-04-30 10:56

【重磅快評】大巨蛋不能比國父紀念館高？

2019-04-30 10:04

瓜地馬拉總統訪台 會晤蔡總統討論雙邊合作

2019-04-30 09:40

扁想去新書發表 宅神酸：也要讓他去看「復仇者聯盟」

2019-04-30 08:26

美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

下周會劉結一 王金平：兩岸以血緣文化化解分歧

2019-04-30 00:09

中樞祭鄭成功 內政部長恢復任主祭

2019-04-29 23:57

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

蔡英文最新影片 探班「炮仔聲」學借位呼巴掌

2019-04-29 22:54

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

電競產業化 朱立倫：是台灣未來的機會

2019-04-29 21:47

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

組織法保衛戰 考試院擬提修法意見送立院參考

2019-04-29 20:57

競選經費超過上限 中選會：無罰則鼓勵誠實申報

2019-04-29 20:06

杯葛中選會人事案 藍營擬焦土策略撤簽法案

2019-04-29 19:38

影／將出席阿扁新書發表會 柯文哲：有什麼理由不去

2019-04-29 18:56

國人遭港遣返 蔡英文：一國兩制或一國一制台灣不接受

2019-04-29 18:49

跟上追懸日熱潮黨產會加碼看黨產 網友留言：我服了！

2019-04-29 18:23

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

同婚專法 立院將於5月2日啟動協商

2019-04-29 16:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

2019-04-30 08:00

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

4千萬打趴韓國瑜？ 200萬獻金他都沒要 這祕辛讓韓黑傻眼

2019-04-30 09:00

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

蔡正元是「假韓黑」?沈富雄：韓國瑜其實可以笑笑收割

2019-04-30 11:36

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

2019-04-30 06:41

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

競選結餘款1500多萬 韓國瑜：全部捐贈，一毛不留

2019-04-29 17:14

黨只給韓國瑜12萬選舉補助 吳敦義：算擠出一點錢

2019-04-30 10:43

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

蔡英文說這局是為台灣未來 孫大千諷：只為蔡自己

2019-04-30 08:09

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

投資名嘴爆：郭台銘從來不想贏國民黨初選

2019-04-29 14:24

國民黨僅給韓12萬拚選舉 韓粉又氣又嘆…

2019-04-30 00:16

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

國民黨捐韓國瑜選市長僅12萬 網友：我家捐的比1個黨多

2019-04-29 23:34

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

賴清德陣營：黨已公告全市話民調規則，別更改

2019-04-29 20:11

林濁水酸韓國瑜：一碗魯肉飯典範 連大公子大大慚愧

2019-04-30 09:10

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

蔡總統喊一加一大於二 賴清德：要看誰來帶頭

2019-04-29 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top