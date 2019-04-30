綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



民進黨中央今天公布台南市第四選區立委初選結果，隸屬黨內新潮流系統的現任市議員林宜瑾勝出，將代表民進黨參選，民進黨前副秘書長李俊毅、市議員蔡旺詮民調分居二三名，無緣明年大選。不過李俊毅今指控黨中央初選民調疑有系統性作弊，「若黨一意孤行，我也會關鍵時刻，選擇走自己的路」。

台南市第四選區是新劃設的選區，包含永康、新市、新化等行政區。這次民進黨初選三搶一，競爭激烈，林宜瑾、蔡旺詮是現任市議員，李俊毅長期耕耘台南也曾任黨副秘書長，實力不容小覷。選舉結果出爐，林宜瑾贏得初選，將代表民進黨出戰，對決連任三屆市議員的國民黨議員林燕祝。

李俊毅今早舉行記者會，指控黨中央的初選民調疑似有系統性作弊，他要求黨中央應該正視他選區疑似作弊的狀況，應暫緩公布初選結果，另也應立即徹查疑似舞弊事件。

民進黨新聞部主任丁允恭回應，民進黨初選民調從抽樣到執行都有民調委員會監督，執行過程還有候選人代表監聽，一切公平公正公開，「候選人的質疑並無道理」。