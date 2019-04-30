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軍禮歡迎瓜國總統 三軍儀隊成拍照焦點

2019-04-30 12:15聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

蔡英文總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，這是瓜國總統首度率團訪華，

上午天氣悶熱，台北氣溫度超過34度，大部份民眾都站在兩廳院的迴廊下觀禮，但在廣場上的三軍儀隊仍精神抖擻、直挺挺的站在烈日下，壯盛的軍容讓一旁觀禮的民眾紛紛拿起相機不停拍照，反而成了另一個焦點。

大批民眾在國家戲劇院走廊上拿相機拍照。記者杜建重／攝影
大批民眾在國家戲劇院走廊上拿相機拍照。記者杜建重／攝影
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蔡總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，典禮結束後，...
蔡總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，典禮結束後，蔡總統車隊從三軍儀隊旁離開。記者杜建重／攝影
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蔡英文總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，閱兵時，...
蔡英文總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，閱兵時，莫拉雷斯不時轉頭與蔡總統交談。記者杜建重／攝影
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蔡英文上午以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統，烈日當空，儀隊的頭盔上反射著藍天白雲。記...
蔡英文上午以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統，烈日當空，儀隊的頭盔上反射著藍天白雲。記者杜建重／攝影
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蔡英文總統在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷。記者杜建重／...
蔡英文總統在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷。記者杜建重／攝影
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蔡英文總統以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，三軍儀隊在典禮開始前進場，個...
蔡英文總統以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，三軍儀隊在典禮開始前進場，個個精神抖擻。記者杜建重／攝影
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兩廳院蔡英文
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