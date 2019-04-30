軍禮歡迎瓜國總統 三軍儀隊成拍照焦點

2019-04-30 12:15 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



蔡英文總統上午在兩廳院藝文廣場以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統莫拉雷斯伉儷，這是瓜國總統首度率團訪華，