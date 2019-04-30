黨中央只給10萬？ 韓國瑜：關帳後有再給但不收了

2019-04-30 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜昨公布競選經費收支，韓國瑜募得近1.3億元，其中政黨捐贈只占0.1%、約10多萬元。韓國瑜說，黨中央11月8日前給了他10萬元，11月8日他關帳後，黨中央又給他一筆，但他不收退回，因為關帳後，誰捐都不收了。

韓國瑜募得近1.3億元，支出1.1億多元，被綠營質疑與「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」競選理念不符。韓國瑜今上午市政會議後受訪說，競選經費已報監察院審核，他並不便多談，只能說大部分花費在文宣，宣傳他的理念和想法，非常感謝眾多基層民眾及海內外民眾，願意幫助韓國瑜。

他說，一瓶礦泉水的意思是說，過去選舉，大家回憶以前辦流水席，辦桌、便當、珍珠奶茶、炒米粉、豬血湯等，大家都已經習慣，但今天他在高雄不想這樣，他希望帶來一個嶄新的政治文化，所以所有來參加韓國瑜活動的都是一瓶礦泉水。

他說，很多人重視的三山造勢，其實其他各種還有幾十場的造勢，或有些議員邀他去，他都一個條件，只能有一瓶礦泉水，有其他東西在，他就不參加，這就是所謂一瓶礦泉水的概念，希望大家未來對政治人物、對政黨在投票的時候，是從理念上去分析，而不是從物質基礎。

黨中央給韓國瑜約10多萬，但傳卻給台中市長盧秀燕100多萬，被問到10多萬在什麼情況下給？韓國瑜說，本來他不能說太多，但簡單講一下，因為這個被誤會得很厲害。

他說，黨中央寄了一筆10萬元給他，他接受，11月8日他看錢越來越多，覺得夠了就把帳戶關閉，關閉之後，黨中央又來寄了一筆款項，但他們不要，就把它退回，這點他必須澄清，也因此選舉時只收到國民黨中央10萬元，才會有0.1%。

被問到10萬元是在選舉初期還是後期給？韓國瑜說，10萬元是在11月8日前給，11月8日後再寄來就不收了，「這點必須澄清，否則很多關心的好朋友說，怎麼會這樣呢？因為過了11月8日，誰捐我都不收。」

對於蔡正元是否有親自接觸道歉？韓國瑜說，沒有，還沒通過電話，但蔡已致歉過了。傳4千萬是吳敦義原本選總統的預備金，韓國瑜說，他講得非常清楚，絕無此事，「我再說一遍，絕無此事」。

他說，類似這樣政治獻金的部分，他已講得非常清楚，以後就請新聞局長來答覆，「因為今天冒出一個人、明天冒出一個人這樣講，沒完沒了，我講得非常清楚，一切等監察院的查核，我覺得這樣子最清楚的。」

對於「吳韓會」及是否會後有進一步表態等問題，韓國瑜避談，僅回「我們到了下午就會知道，感謝大家關心。」