親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

ISIS領袖「巴格達迪」沒死，5年來首次現身！

通訊軟體「打假」之戰 LINE怎麼做？

談兩岸路線 親民黨：無法接受香港模式一國兩制

2019-04-30 12:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

中共中央總書記習近平。路透
中共中央總書記習近平。路透
分享
中國大陸國家主席習近平1月發表談話，重申對一國兩制的堅持，並提出探索「兩制」的台灣方案。親民黨今發出新聞稿表示，親民黨無法接受香港模式一國兩制，兩岸要採取何種方案，須坐下來透過民主協商機制討論，對等分治是目前現狀。

親民黨認為，依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，大陸與台灣都是中華民國一部分，追求國家統一是憲法增修條文中提到目標；兩岸僵局須雙方用誠意建設性對話才能有效化解，對話中也才能把台灣方面的想法及堅守的價值表達出來。

親民黨一國兩制
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯P:他是要我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:23

憂今香港明台灣 蘇貞昌：一個活動就把年輕人抓去關

2019-04-30 09:58

替代役不只行政文書 消防役男半年續命三百多件

2019-04-30 12:48

江啟臣拜會美國安會 談及台灣總統大選

2019-04-30 12:48

綠台南立委初選林宜瑾勝出 李俊毅是否脫黨成焦點

2019-04-30 12:46

民進黨立委台南第四選區民調結果 新潮流林宜瑾勝出

2019-04-30 12:26

贊同一國兩制進行政治協商？李鴻鈞：宋楚瑜從未提及

2019-04-30 12:23

宋楚瑜兩岸論熱議 賴清德：違背台灣主流民意

2019-04-30 12:11

中資偷渡大同翻版？時代力量質疑智崴染紅 國安破洞

2019-04-30 11:35

2020「天亮、下雨」就出兵？ 柯Ｐ：我也在日觀天象

2019-04-30 11:31

AIT：台灣貢獻多 美將持續要求WHA讓台灣參加

2019-04-30 11:24

李俊毅控初選民調作弊 若黨一意孤行將走自己的路

2019-04-30 11:12

徐永明質疑中資大買智崴 危及國防安全

2019-04-30 10:56

【重磅快評】大巨蛋不能比國父紀念館高？

2019-04-30 10:04

瓜地馬拉總統訪台 會晤蔡總統討論雙邊合作

2019-04-30 09:40

扁想去新書發表 宅神酸：也要讓他去看「復仇者聯盟」

2019-04-30 08:26

美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

下周會劉結一 王金平：兩岸以血緣文化化解分歧

2019-04-30 00:09

中樞祭鄭成功 內政部長恢復任主祭

2019-04-29 23:57

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

蔡英文最新影片 探班「炮仔聲」學借位呼巴掌

2019-04-29 22:54

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

電競產業化 朱立倫：是台灣未來的機會

2019-04-29 21:47

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

組織法保衛戰 考試院擬提修法意見送立院參考

2019-04-29 20:57

競選經費超過上限 中選會：無罰則鼓勵誠實申報

2019-04-29 20:06

杯葛中選會人事案 藍營擬焦土策略撤簽法案

2019-04-29 19:38

影／將出席阿扁新書發表會 柯文哲：有什麼理由不去

2019-04-29 18:56

國人遭港遣返 蔡英文：一國兩制或一國一制台灣不接受

2019-04-29 18:49

跟上追懸日熱潮黨產會加碼看黨產 網友留言：我服了！

2019-04-29 18:23

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

同婚專法 立院將於5月2日啟動協商

2019-04-29 16:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

影／「KMT文創小舖」貼補家用 空間調整再爆風水說

2019-04-29 15:23

藍重推自經區條例 綠委：不僅是過期食品 更是弱智經濟

2019-04-29 14:57

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

馬辦經濟論壇 王金平：已有既定行程

2019-04-29 14:23
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

2019-04-30 08:00

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

4千萬打趴韓國瑜？ 200萬獻金他都沒要 這祕辛讓韓黑傻眼

2019-04-30 09:00

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

2019-04-30 06:41

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

競選結餘款1500多萬 韓國瑜：全部捐贈，一毛不留

2019-04-29 17:14

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

蔡正元是「假韓黑」?沈富雄：韓國瑜其實可以笑笑收割

2019-04-30 11:36

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

蔡英文說這局是為台灣未來 孫大千諷：只為蔡自己

2019-04-30 08:09

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

投資名嘴爆：郭台銘從來不想贏國民黨初選

2019-04-29 14:24

國民黨僅給韓12萬拚選舉 韓粉又氣又嘆…

2019-04-30 00:16

黨只給韓國瑜12萬選舉補助 吳敦義：算擠出一點錢

2019-04-30 10:43

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

國民黨捐韓國瑜選市長僅12萬 網友：我家捐的比1個黨多

2019-04-29 23:34

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

賴清德陣營：黨已公告全市話民調規則，別更改

2019-04-29 20:11

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

林濁水酸韓國瑜：一碗魯肉飯典範 連大公子大大慚愧

2019-04-30 09:10

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top