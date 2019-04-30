談兩岸路線 親民黨：無法接受香港模式一國兩制

2019-04-30 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



中共中央總書記習近平。路透 分享 facebook 中國大陸國家主席習近平1月發表談話，重申對一國兩制的堅持，並提出探索「兩制」的台灣方案。親民黨今發出新聞稿表示，親民黨無法接受香港模式一國兩制，兩岸要採取何種方案，須坐下來透過民主協商機制討論，對等分治是目前現狀。

親民黨認為，依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，大陸與台灣都是中華民國一部分，追求國家統一是憲法增修條文中提到目標；兩岸僵局須雙方用誠意建設性對話才能有效化解，對話中也才能把台灣方面的想法及堅守的價值表達出來。