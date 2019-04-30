親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

ISIS領袖「巴格達迪」沒死，5年來首次現身！

通訊軟體「打假」之戰 LINE怎麼做？

中資偷渡大同翻版？時代力量質疑智崴染紅 國安破洞

2019-04-30 11:35聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量立委徐永明日前踢爆，國內體感設備商智崴資訊的股票，疑似遭中資透過地下匯兌5億元，徐今天再度公佈檢舉的錄音檔案，檢舉音檔內容疑似為智崴資訊財務長林穗娟與中資代表人士的對話，徐表示，檢舉內容疑似是財務長林穗娟引進具新華社背景中資450萬美金，透過港商及其在台分公司，在永豐金證券安和分公司大量購入智崴股票，音檔中除提及智崴資訊的股價操作，並與中資代表人士討論如何規避股東資訊公開、及相關帳務確認事務宜。

徐永明表示，國內的體感設備商智崴資訊，號稱是台灣之光，不過最近卻有中資背景港商，疑似藉港商名義及透過地下匯兌方式，大量買進智資訊股票，徐擔憂，智崴資訊具有建立八輪戰車、飛機及潛艦等模擬器技術能力，中資積極買進智崴資訊股票，不僅違法涉嫌炒股，也讓台灣國防科技能力出現外流破口疑慮。 他也質疑，這個智崴案將宛如是大同案翻版，在智崴資訊內部員工指路、中資違法蠶食鯨吞下，台灣國安染紅，金管會、調查局等單位，必須全面查辦。

金管會證期局副組長耿一馨表示，目前金管會的確正配合檢調調查，也已向保銀調取資料，正調查中，若違反外資、陸資管理相關規定，一定都會依照規定辦法。

徐永明表示，若他收到的檢舉屬實，智崴將違反「兩岸人民關係條例」第73條第1項，最高可處2500萬以下罰鍰，他呼籲金管會應積極作為，智崴案也可能是「兩岸人民關係條例」第93條之1修正案通過會，第一個適用的案件，對打擊違法中資具有重要意義。

時代力量立委徐永明接獲檢舉，質疑有中資背景港商，疑似藉港商名義及透過地下匯兌方式...
時代力量立委徐永明接獲檢舉，質疑有中資背景港商，疑似藉港商名義及透過地下匯兌方式，大量買進智資訊股票，在智崴資訊內部員工指路、中資違法蠶食鯨吞下，台灣國安染紅，金管會、調查局等單位，必須全面查辦。記者／林麗玉攝影
分享

徐永明時代力量潛艦
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯P:他是要我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:23

憂今香港明台灣 蘇貞昌：一個活動就把年輕人抓去關

2019-04-30 09:58

民進黨立委台南第四選區民調結果 新潮流林宜瑾勝出

2019-04-30 12:26

贊同一國兩制進行政治協商？李鴻鈞：宋楚瑜從未提及

2019-04-30 12:23

宋楚瑜兩岸論熱議 賴清德：違背台灣主流民意

2019-04-30 12:11

談兩岸路線 親民黨：無法接受香港模式一國兩制

2019-04-30 12:00

2020「天亮、下雨」就出兵？ 柯Ｐ：我也在日觀天象

2019-04-30 11:31

AIT：台灣貢獻多 美將持續要求WHA讓台灣參加

2019-04-30 11:24

李俊毅控初選民調作弊 若黨一意孤行將走自己的路

2019-04-30 11:12

徐永明質疑中資大買智崴 危及國防安全

2019-04-30 10:56

【重磅快評】大巨蛋不能比國父紀念館高？

2019-04-30 10:04

瓜地馬拉總統訪台 會晤蔡總統討論雙邊合作

2019-04-30 09:40

扁想去新書發表 宅神酸：也要讓他去看「復仇者聯盟」

2019-04-30 08:26

美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

下周會劉結一 王金平：兩岸以血緣文化化解分歧

2019-04-30 00:09

中樞祭鄭成功 內政部長恢復任主祭

2019-04-29 23:57

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

蔡英文最新影片 探班「炮仔聲」學借位呼巴掌

2019-04-29 22:54

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

電競產業化 朱立倫：是台灣未來的機會

2019-04-29 21:47

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

組織法保衛戰 考試院擬提修法意見送立院參考

2019-04-29 20:57

競選經費超過上限 中選會：無罰則鼓勵誠實申報

2019-04-29 20:06

杯葛中選會人事案 藍營擬焦土策略撤簽法案

2019-04-29 19:38

影／將出席阿扁新書發表會 柯文哲：有什麼理由不去

2019-04-29 18:56

國人遭港遣返 蔡英文：一國兩制或一國一制台灣不接受

2019-04-29 18:49

跟上追懸日熱潮黨產會加碼看黨產 網友留言：我服了！

2019-04-29 18:23

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

同婚專法 立院將於5月2日啟動協商

2019-04-29 16:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

影／「KMT文創小舖」貼補家用 空間調整再爆風水說

2019-04-29 15:23

藍重推自經區條例 綠委：不僅是過期食品 更是弱智經濟

2019-04-29 14:57

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

馬辦經濟論壇 王金平：已有既定行程

2019-04-29 14:23

回應郭台銘國防靠和平說 蔡英文：較適合講給中國聽的

2019-04-29 13:18

為了選舉考量？內政部長恢復南下參加鄭成功祭典

2019-04-29 12:44

周末訪顏清標吃宵夜 柯文哲：只是去道謝

2019-04-29 11:53
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

政治獻金會說話！韓國瑜神話破滅？事實和想像不一樣

2019-04-30 08:00

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

4千萬打趴韓國瑜？ 200萬獻金他都沒要 這祕辛讓韓黑傻眼

2019-04-30 09:00

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

一加一大於二？林濁水：陳以真被馬同框 一加一等於零

2019-04-30 06:41

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

競選結餘款1500多萬 韓國瑜：全部捐贈，一毛不留

2019-04-29 17:14

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

蔡正元是「假韓黑」?沈富雄：韓國瑜其實可以笑笑收割

2019-04-30 11:36

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

蔡英文說這局是為台灣未來 孫大千諷：只為蔡自己

2019-04-30 08:09

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

投資名嘴爆：郭台銘從來不想贏國民黨初選

2019-04-29 14:24

國民黨僅給韓12萬拚選舉 韓粉又氣又嘆…

2019-04-30 00:16

黨只給韓國瑜12萬選舉補助 吳敦義：算擠出一點錢

2019-04-30 10:43

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

國民黨捐韓國瑜選市長僅12萬 網友：我家捐的比1個黨多

2019-04-29 23:34

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

賴清德陣營：黨已公告全市話民調規則，別更改

2019-04-29 20:11

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

韓國瑜公布選舉帳戶 小額捐款近9成 斥收企業4000萬

2019-04-29 23:59

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

林濁水酸韓國瑜：一碗魯肉飯典範 連大公子大大慚愧

2019-04-30 09:10

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top