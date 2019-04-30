中資偷渡大同翻版？時代力量質疑智崴染紅 國安破洞

2019-04-30 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委徐永明日前踢爆，國內體感設備商智崴資訊的股票，疑似遭中資透過地下匯兌5億元，徐今天再度公佈檢舉的錄音檔案，檢舉音檔內容疑似為智崴資訊財務長林穗娟與中資代表人士的對話，徐表示，檢舉內容疑似是財務長林穗娟引進具新華社背景中資450萬美金，透過港商及其在台分公司，在永豐金證券安和分公司大量購入智崴股票，音檔中除提及智崴資訊的股價操作，並與中資代表人士討論如何規避股東資訊公開、及相關帳務確認事務宜。

徐永明表示，國內的體感設備商智崴資訊，號稱是台灣之光，不過最近卻有中資背景港商，疑似藉港商名義及透過地下匯兌方式，大量買進智資訊股票，徐擔憂，智崴資訊具有建立八輪戰車、飛機及潛艦等模擬器技術能力，中資積極買進智崴資訊股票，不僅違法涉嫌炒股，也讓台灣國防科技能力出現外流破口疑慮。 他也質疑，這個智崴案將宛如是大同案翻版，在智崴資訊內部員工指路、中資違法蠶食鯨吞下，台灣國安染紅，金管會、調查局等單位，必須全面查辦。

金管會證期局副組長耿一馨表示，目前金管會的確正配合檢調調查，也已向保銀調取資料，正調查中，若違反外資、陸資管理相關規定，一定都會依照規定辦法。