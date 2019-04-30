AIT：台灣貢獻多 美將持續要求WHA讓台灣參加

2019-04-30 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）及美國衛生部前部長普萊斯（Tom Price）今天出席活動時都力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）；酈英傑說，台灣是負責任的世界公民，可以在解決傳染病和許多其他國際健康議題上貢獻良多，美國將持續要求世界衛生組織能把全球衛生置於政治之上，讓台灣再次參加WHA。

外交部、衛福部、美國在台協會（AIT）及日本台灣交流協會等單位今天舉辦2019年「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」開訓典禮，副總統陳建仁、外交部次長謝武樵及衛福部長陳時中等人出席致詞。

外交部表示，這是GCTF成立以來辦理的第18場活動，也是台美繼防制茲卡病毒、登革熱及腸病毒後，第6度就公共衛生議題合作，這次活動邀請來自柬埔寨、印尼、日本、蒙古、巴布亞紐幾內亞、巴基斯坦、泰國及越南等國專家官員參加研習，交流防疫經驗

普萊斯曾在前年的WHA上為我國仗義執言，他今天致詞時重申力挺台灣參加WHA，他說他在任內大力推崇台灣在各方面的貢獻，並支持台灣以觀察員身分參與WHA，他說台灣在疾病防治上是世界的夥伴，但因為政治因素而被WHA排除在外，但台灣對疾病防治有豐富經驗、擁有的健保制度和提供給世界公衛專家的訓練，讓台灣絕對有條件對WHA做出貢獻，「台灣應該被世界衛生大會當作一個珍貴的朋友」。