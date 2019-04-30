宋楚瑜稱台灣是中國一部分 柯P:他是要我們統一大陸嗎

2019-04-30 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台灣親民黨主席宋楚瑜。 中通社 分享 facebook 親民黨主席宋楚瑜日前接受中國官媒《新華社》專訪，提到中國大陸和台灣均屬中國、台灣是中國一部分，還贊同中國國家主席習近平所提對一國兩制台灣方案進行政治協商，引發熱議。

對此，向來和宋楚瑜交情不錯的台北市長柯文哲直言，所謂超越藍綠不是消滅藍綠，是要讓藍綠不同意見在台灣都可以共存，朋友歸朋友，不需要他講的每一句話你要支持、贊同他。

媒體追問，所以認同宋楚瑜的說法嗎？柯文哲表示，我們尊重每個人的說法，最後來是台灣民意，最重要的是「台灣的前途由台灣人民決定」。

對於宋楚瑜認為台灣是中國的一部分，柯文哲則是笑說「他是叫我們要統一中國大陸了，是不是」，實在是太辛苦了。

此外，台北、上海雙城論壇今年邁入第十個年頭，今年將在上海舉辦，如今傳出為了不讓台灣大選干擾城市交流，雙城論壇擬定於6月下旬舉行。對此，柯文哲表示，雙城論壇叫做「雙城」，所以兩邊要協調，後來發現兩邊市長都很忙，一下子誰出國、誰出國的，要湊到時間剛好，還真的要喬。

那麼有可能延後到八月嗎？柯文哲說，這就要喬啊，目前北市府副秘書長也在中國大陸上海，很多事情雙方要協商。

柯文哲表示，之前上海市台辦主任李文輝來台協商雙城論壇一事，是有提到大概的舉辦時間，不過時間點也是要往前、往後橋，上海市長怎麼六月都出國訪問，那就沒有辦法。