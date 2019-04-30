李俊毅控初選民調作弊 若黨一意孤行將走自己的路

民進黨立委初選，黨中央公布台南市第四選區初選民調結果之前，候選人李俊毅上午指控，黨中央的初選民調疑似有系統性作弊，李質疑，昨天晚上的初選民調，竟出現不應出現的怪異、異常電話，包括非選區歸仁、仁德、東區、北區的人接到民調訪問、甚至應排除在住宅電話簿的公司電話竟也出現在樣本內，光是少部分監聽異常就有30通，他推論這樣的作弊、舞弊電話，應該高達三、四千通。

李要求，黨中央應該正視他選區疑似作弊的狀況，應暫緩公布初選結果，另外黨中央也應立即徹查疑似舞弊事件。

至於要不要接受初選結果？李表示，「若初選我贏，我也不接受，我不拿一個骯髒手痕的獎盃，這是一個作弊舞弊的初選，我完全無法接受，若黨一意孤行，我也會關鍵時刻，選擇走自己的路。」

李俊毅表示，選區的初選民調出現這麼多異常電話，讓他質疑這就是「系統系作弊」。若這種被告知的作弊，不願意配合的至少超過三十通，加上不應出現的公司電話也被加進來，推論作弊電話可能高達百通，若以五十通監聽一通，推論就應有三、四千通作弊電話。甚至他質疑初選疑似有舞弊，黨中央到現在也都沒有告訴他，這次民調，是哪一個委外民調公司進行測試分類？

至於接下來會不會走自己的路？李表示，就看黨中央怎麼改革除弊？他表示，他是守規矩的人，先前有人問他，會不會擔心作弊？他當初回答，現在也不是新潮流控制，但現在證明，他真的是「好傻、好天真」；至於疑似作弊的人，他認為是「好壞、好故意」；黨主席「好苦、好委屈」；選民「好氣、好失望」，民進黨若失去公平競爭的初選，就只剩下權力政治的惡鬥。