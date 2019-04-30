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郭台銘、吳敦義出席重振台灣競爭力會議

2019-04-30 10:50聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

馬英九基金會今天舉行「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，前總統馬英九、鴻海董事長郭台銘、國民黨主席吳敦義上午一同出席，馬英九在開幕致詞時表示，蔡英文總統日前發表台灣經濟是近十年來最好一事，是蔡總統自我感覺良好，但人民感覺不好，接著鴻海董事長郭台銘以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表演講。

鴻海董事長郭台銘上午以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表演講。記者...
鴻海董事長郭台銘上午以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表演講。記者余承翰／攝影
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前總統馬英九（圖）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力...
前總統馬英九（圖）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議。記者余承翰／攝影
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鴻海董事長郭台銘（右）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競...
鴻海董事長郭台銘（右）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，並在台上向大家介紹AI機器人pepper。記者余承翰／攝影
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前總統馬英九（左）、鴻海董事長郭台銘（中）、國民黨主席吳敦義（右）上午出席馬英九...
前總統馬英九（左）、鴻海董事長郭台銘（中）、國民黨主席吳敦義（右）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，三人在會中握手致意。記者余承翰／攝影
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鴻海董事長郭台銘上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會...
鴻海董事長郭台銘上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表演講。記者余承翰／攝影
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國民黨主席吳敦義（右）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競...
國民黨主席吳敦義（右）上午出席馬英九基金會舉行的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議。記者余承翰／攝影
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馬英九郭台銘
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