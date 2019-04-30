【重磅快評】大巨蛋不能比國父紀念館高？

2019-04-30 10:04 聯合報 主筆室



台北市長柯文哲之前訪美演講時談到蓋在國父紀念館對面的大巨蛋，很新鮮的冒出「為了表示對世界偉人的尊敬，大巨蛋屋頂不能高過國父紀念館」的說法，最近還加碼說「意識形態使人變笨」，意指尊敬國父導致大巨蛋僵局。似乎對之前與遠雄拌嘴的說詞是非對錯有絲毫警醒。

前輩建築師王大閎設計的國父紀念館，以其開闊、包容的建築語彙，四角簷枒開闊伸出，樓高訂為30.4公尺，展現出對人群的親和與包容。大巨蛋2004第一次面世的設計，高度超過70公尺，採僅挖3公尺的「淺層蛋」設計，屋頂遠遠超過國父紀念館。

大巨蛋原始設計著眼於建造一個夠世界水準的室內體育館，因此在量體、安全、疏散上非常嚴苛；原始建築師初估新台幣86億元的預算可以落成的想法，不被領銜的大巨蛋聯盟團隊支持，因而原始設計團隊退出大巨蛋企業聯盟，接續演出冗長的大巨蛋理念與開發紛爭。

之後主導的遠雄集團在商言商，重視這塊「台北市文化體育園區」附帶的商業設施開發利益，除了蛋體擬東移，另因維持全壘打牆4公尺高的國際規格，巨蛋改採下沈式設計，往下挖10.5公尺，讓比賽場地、內野區都降到地下3樓。即便如此，大巨蛋地表高度仍有62公尺，遠超過國父紀念館高度；這些數據，柯文哲擔任市長4年餘，不會不知道。

大巨蛋改採深挖設計，儘管接手的遠雄有先前淺層蛋地下浮力導致量體穩定有疑慮的說法，但之前著手調查的台北市廉政團隊有得是建築學者，瞭解下沈式設計後地表量體建造經費壓低的目的，相較於周邊影城、商場等商業設施的獲利，輕重之間應不難取捨。

為什麼冒出「向偉人致敬」的說法，或許柯市長演講之初「大巨蛋要拆很難」窺知端倪，牽涉到市有地交換、權利金微薄等爭議都不是太大的問題，糟糕的是停工3年的大巨蛋已成台北的鬼魅，如果不能去除，柯P不必談2020他的更上層樓。