美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）29日發布關於兩岸關係的報告指出，美中台與會者認為，未來幾個月兩岸風險可能提升，建議三方在台灣與美國總統選舉期間克制，採取「零意外」政策。

其中，一位中方與會者表示，在大選年，台灣領導人需避免在兩岸問題上「玩火」，而未來的台灣總統需要承認兩岸同屬一個中國；華府則須避免向台獨勢力釋出錯誤訊息。

「外交政策全國委員會」亞太安全論壇本月3日至4日於紐約舉行年度兩岸對話，逾30名來自美國、中國大陸、台灣的學者與前官員參與閉門會議，報告由「布魯金斯研究院」外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）撰寫；美方與會者包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等人。

基於未來兩年將會是獨特的敏感時期，美方與會者建議三方互相理解並同等克制，意指這段時間任一方都不會創下先例；台北不制定或進行任何可能妨礙兩岸關係的新法或公投，北京則避免在外交、軍事、經濟方面進一步施壓台灣，也不干涉台灣政治事務。

至於華府，美方與會者指出，華府不會擴大美國高階軍官訪台的規模，也堅持台灣領導人只能過境，而非訪問的政策。

報告指出，與會者並未就兩岸關係惡化的原因達成共識，中方認為這與台灣總統蔡英文拒絕接受「九二共識」，以及美國增加表態對台支持有關；美國與台灣與會者則對北京對兩岸關係更為強硬所造成的影響表達關切，美台與會者並嚴重關切中方干涉台灣政治進程。

一位中方與會者指出，北京尤其擔心華府將打「台灣牌」挑戰中國大陸，並擔心蔡英文或行政院前院長賴清德將循前總統陳水扁的作法，為了民進黨的選舉優勢，而引發兩岸緊張局勢。

此外，中方與會者表示，北京已完全不對蔡英文抱有希望，一些大陸人士認為她比陳水扁更糟，因為她企圖透過外部勢力對抗中國大陸，例如尋求美國將台灣納入印太戰略等；因此，中方認為有必要奪走台灣邦交國、阻止台灣參與世衛組織等國際論壇。美方與會者認為中方的立場不合理且自私，行為適得其反。

報告並提及，相較於前一年會議，這次對蔡英文的分析較少，而是較關注其他台灣政治人物，包括賴清德、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜；去年許多與會者預測蔡英文將連任，但今年並非如此。