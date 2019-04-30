親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

美智庫憂台大選引兩岸緊張 盼美中台克制「零意外」

2019-04-30 03:26聯合報 記者張加╱即時報導

美國智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）29日發布關於兩岸關係的報告指出，美中台與會者認為，未來幾個月兩岸風險可能提升，建議三方在台灣與美國總統選舉期間克制，採取「零意外」政策。

其中，一位中方與會者表示，在大選年，台灣領導人需避免在兩岸問題上「玩火」，而未來的台灣總統需要承認兩岸同屬一個中國；華府則須避免向台獨勢力釋出錯誤訊息。

「外交政策全國委員會」亞太安全論壇本月3日至4日於紐約舉行年度兩岸對話，逾30名來自美國、中國大陸、台灣的學者與前官員參與閉門會議，報告由「布魯金斯研究院」外國政策項目研究員何瑞恩（Ryan Hass）撰寫；美方與會者包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等人。

基於未來兩年將會是獨特的敏感時期，美方與會者建議三方互相理解並同等克制，意指這段時間任一方都不會創下先例；台北不制定或進行任何可能妨礙兩岸關係的新法或公投，北京則避免在外交、軍事、經濟方面進一步施壓台灣，也不干涉台灣政治事務。

至於華府，美方與會者指出，華府不會擴大美國高階軍官訪台的規模，也堅持台灣領導人只能過境，而非訪問的政策。

報告指出，與會者並未就兩岸關係惡化的原因達成共識，中方認為這與台灣總統蔡英文拒絕接受「九二共識」，以及美國增加表態對台支持有關；美國與台灣與會者則對北京對兩岸關係更為強硬所造成的影響表達關切，美台與會者並嚴重關切中方干涉台灣政治進程。

一位中方與會者指出，北京尤其擔心華府將打「台灣牌」挑戰中國大陸，並擔心蔡英文或行政院前院長賴清德將循前總統陳水扁的作法，為了民進黨的選舉優勢，而引發兩岸緊張局勢。

此外，中方與會者表示，北京已完全不對蔡英文抱有希望，一些大陸人士認為她比陳水扁更糟，因為她企圖透過外部勢力對抗中國大陸，例如尋求美國將台灣納入印太戰略等；因此，中方認為有必要奪走台灣邦交國、阻止台灣參與世衛組織等國際論壇。美方與會者認為中方的立場不合理且自私，行為適得其反。

報告並提及，相較於前一年會議，這次對蔡英文的分析較少，而是較關注其他台灣政治人物，包括賴清德、台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜；去年許多與會者預測蔡英文將連任，但今年並非如此。

美方與會人士還包括國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人；台灣方面有陸委會前副主委林正義、遠景基金會執行長賴怡忠、民進黨駐美代表處主任彭光理（Michael Fonte）等；中方則有中國國國際問題研究院常務副院長阮宗澤等人。

「外交政策全國委員會」亞太安全論壇月初於紐約舉行年度兩岸關係閉門會談，29日 發...
「外交政策全國委員會」亞太安全論壇月初於紐約舉行年度兩岸關係閉門會談，29日 發布報告。圖／取自外交政策全國委員會官網
分享

蔡英文北京
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

蔡賴狂酸國防靠和平 郭台銘這樣回嗆

2019-04-30 00:16

柯文哲：募4千多萬超支…這叫絕食戰法

2019-04-29 23:53

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

下周會劉結一 王金平：兩岸以血緣文化化解分歧

2019-04-30 00:09

側寫／切割爭議 教師法修法 朝野立委沒廝殺終轉圜

2019-04-29 23:59

中樞祭鄭成功 內政部長恢復任主祭

2019-04-29 23:57

蔡英文最新影片 探班「炮仔聲」學借位呼巴掌

2019-04-29 22:54

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

電競產業化 朱立倫：是台灣未來的機會

2019-04-29 21:47

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

組織法保衛戰 考試院擬提修法意見送立院參考

2019-04-29 20:57

競選經費超過上限 中選會：無罰則鼓勵誠實申報

2019-04-29 20:06

杯葛中選會人事案 藍營擬焦土策略撤簽法案

2019-04-29 19:38

影／將出席阿扁新書發表會 柯文哲：有什麼理由不去

2019-04-29 18:56

國人遭港遣返 蔡英文：一國兩制或一國一制台灣不接受

2019-04-29 18:49

跟上追懸日熱潮黨產會加碼看黨產 網友留言：我服了！

2019-04-29 18:23

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

同婚專法 立院將於5月2日啟動協商

2019-04-29 16:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

影／「KMT文創小舖」貼補家用 空間調整再爆風水說

2019-04-29 15:23

藍重推自經區條例 綠委：不僅是過期食品 更是弱智經濟

2019-04-29 14:57

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

馬辦經濟論壇 王金平：已有既定行程

2019-04-29 14:23

回應郭台銘國防靠和平說 蔡英文：較適合講給中國聽的

2019-04-29 13:18

為了選舉考量？內政部長恢復南下參加鄭成功祭典

2019-04-29 12:44

周末訪顏清標吃宵夜 柯文哲：只是去道謝

2019-04-29 11:53

影／江啟臣訪華府 指韓、郭各有優勢盼互補

2019-04-29 11:47

李遠哲如此搶手？扁爆料：連、宋都曾找他搭配選總統

2019-04-29 11:45

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

陳水扁口述歷史新書發表 柯文哲：我有什麼理由不去？

2019-04-29 11:25

影／王金平宣布赴陸祭祖 預計會面劉結一

2019-04-29 11:23

赴陸見劉結一 王金平：客隨主便 會談到中華民國

2019-04-29 11:13

王金平宣布訪陸祭祖：共同血脈不會因族群黨派改變

2019-04-29 11:09

陸生李家寶以政治庇護為由 申請長期居留

2019-04-29 11:06

紀念鄭成功 徐國勇：具多重意義

2019-04-29 10:59

陳水扁口述歷史回憶錄 從成長談到國政治理

2019-04-29 09:50

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

林濁水：吳韓會應公開 別讓外界覺得不可告人

2019-04-29 08:10

職災保險法牛步 工傷團體聲聲催

2019-04-29 00:44
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

美女小編曝光 為郭台銘臉書操盤累到手腕發炎

2019-04-29 21:32

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12

Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

韓流神話破滅？ 韓國瑜：我是各方狙擊的賞金獵物

2019-04-29 22:29

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

競選結餘款1500多萬 韓國瑜：全部捐贈，一毛不留

2019-04-29 17:14

蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

投資名嘴爆：郭台銘從來不想贏國民黨初選

2019-04-29 14:24

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

蔡總統喊一加一大於二 賴清德：要看誰來帶頭

2019-04-29 17:37

從「媽祖」到「日暈好兆頭」 選總統才能領略的天機

2019-04-29 11:00

郭台銘參選總統 經長沈榮津首度10字回應

2019-04-29 09:31

我戰機與陸機保持30公里「安全距離」？空軍回應了

2019-04-29 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top