黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天公布選舉捐贈收入，政黨捐助僅占總捐款收入的0.1%，算一算只有12萬餘元，韓粉大感不滿。參選桃園市長失利的國民黨立委陳學聖在臉書透露，黨部給他0元補助，但他不後悔在黨最艱困時期選擇承擔，更感謝近41萬的鄉親，在沒有滷肉飯、沒有礦泉水的難境中，仍願意與他偕行。

陳學聖表示，看到這則消息，朋友都笑他，你好兄弟韓國瑜還有滷肉飯，你不僅沒滷肉飯，連礦泉水都沒有。「能說什麼，就聳聳肩，笑笑，最艱困時間已過，何況這是自己的選擇。」

陳學聖說，去年市長選舉，猶如在逆風中仰角攻頂，知其不可能，但他們從未放棄希望，所以選擇了「韌性」來自我期許。他很清楚，當原安排的候選人放棄選舉後，身為桃園現任最資深的立委，他沒有迴避的權利，只能選擇承擔，知道不好打，但從來沒有想到被直接放生的如此徹底。

陳學聖說，選舉期間，一直被要求拿錢出來，不然地方無法配合，甚至不斷放消息說他選舉不認真，要「換聖」，以致選情始終在低迷中徘徊，不僅無人願意出任總部主委，連有人分裂出去，脫黨參選，也變成他整合不力的責任。但他從沒抱怨過一聲，「黨部說沒錢，也告訴我無力幫我募款，我還是努力扛下來，」不管總部成立、桃竹苗聯合造勢、選前之夜，包括氣勢飆高，大家都以為可能翻盤的聖瑜合體陽明公園之夜，全部經費，他二話不說，全擔了下來，拚的就是一口氣。

陳學聖表示，選後還有人要他拿選舉補助款分一下，「我只能苦笑說，要先還債，因為選到最後，真的是靠了一些好友借貸應急，才度過難關的。」說真的，如果不是韓國瑜被抹黑拿了4千萬，如果不是記者來問，他藏在心裡很久的話也不會引了出來。如今都過了，他不後悔在黨最艱困時期選擇了承擔，更感謝鄉親在沒有滷肉飯、沒有礦泉水的難境中與他偕行，還有韓國瑜在自己最忙的時候抽空北上，唯一為他站台，共同為一個夢想而一起打拼！「再次的感恩，是一世的恩情！」