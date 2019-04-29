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側寫／切割爭議 教師法修法 朝野立委沒廝殺終轉圜

2019-04-29 23:59聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

立法院教委會今天逐條審議教師法修正案，歷經近八小時的討論，針對爭議最大、處理不適任教師的教評會教師比率，最終產生一折衷版本。觀察教委會藍綠立委，雖各自表述立場，但不像過往處理爭議條文時那樣「廝殺」，整體氣氛不錯，顯然已有初步共識。

由於通過的政院版本，與教育部的版本差異很大，被教師團體痛批「修惡」，甚至說「我們與惡法的距離」比想像中的還要近。但家長團體的立場則是希望盡速通過修法，以淘汰不適任教師。因兩派持續對峙，昨天教委會審議時，也各自在場外舉辦記者會表達訴求。

今天教委會上，針對不適任教師的處理樣態，藍綠立委「罕見」有共識，都認為應針對「教學不力」的教師和「涉及性平案件」、「涉及霸凌體罰」的樣態「切割處理」，也就是「讓專業的來」，處理性平、兒虐案時，可聘請外部委員，且教師代表可低於二分之一。處理「教學不力」案時，則回歸教學自主，教師代表不得低於二分之一。

這次教師法，從教育部的版本，到政院版「面目全非」，讓教師團體和家長團體「火車對撞」，綠委也想「踩剎車」。多位民進黨立委在教委會上的發言，很理性、客觀，與國民黨立委也多有共識。看來，朝野立委都不想在此議題上多所糾葛，希望盡快修法通過，避免爭議再起。

至於教育部的立場和態度，則是一貫堅定，教長潘文忠也一再重申修法是建立在「維持教師專業和尊嚴」的基礎上。審議過程中，教育部保持開放立場，也尊重朝野立委的意見，針對相關條文，並沒有多所堅持。

這次教師法修法初審，場內算是一片融合，甚至不時傳出笑聲。至於氣氛不錯的原因，教團和立委都私下透露，教育部官員這次其實很「接地氣」，積極尋找各界開會討論、溝通，尋求共識，才讓初審過程的火藥味不致太過濃厚。

今天最後通過的部分條文，算是折衷後的結果，沒特別討好誰，但誰也不願得罪。執政黨應是怕在明年大選前，再次得罪曾因年金改革大刀而「受傷」的教師人員，擔心再掀波瀾。

立法院教委會今天逐條審議教師法修正案，歷經近八小時的討論，針對爭議最大、處理不適...
立法院教委會今天逐條審議教師法修正案，歷經近八小時的討論，針對爭議最大、處理不適任教師的教評會教師比率，最終產生一折衷版本。觀察教委會藍綠立委，雖各自表述立場，但不像過往處理爭議條文時那樣「廝殺」，整體氣氛不錯，顯然已有初步共識。本報資料照片
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