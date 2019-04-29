國民黨捐韓國瑜選市長僅12萬 網友：我家捐的比1個黨多

2019-04-29 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天下午公布的選舉捐贈收入，政黨捐助僅占總捐款收入的百分之零點一，算一算只有12萬餘元，引發韓粉不滿，有人在韓國瑜後援會發文說，「我們整個家族親友捐的都比你一個黨多」，為此曾擔任過國民黨高雄市黨部主委的高雄市議員黃楊柏霖說，這是有可能的，因為國民黨真的很窮，像市議員選舉這一屆國民黨根本就完全沒有捐助。

黃柏霖說，國民黨真的沒錢，像他以前擔任高雄市黨部主委，光是一個月的開銷就要1、200萬元，韓國瑜擔任高雄市黨部主委，中央黨部每個月的確會撥款給高雄市黨部主委，不過那是黨部運作的費用，包括黨工的薪津、水電開銷等，這個帳不能算在韓國瑜的競選費用內。

黃柏霖認為，韓國瑜在去年9月16日前應該沒有人看好他會當選，韓在去年11月8日就關帳，可能後來還有捐款，就都是因為已關帳而無法捐出。

黃柏霖說，去年11月8日以後，韓聲勢看漲，當時的確就有不少企業界朋友想透過他捐款，但韓那時就說錢已夠用了，不再接受外界的捐款。

高雄市就有一名不願透露姓名的建商說，當時，就曾要捐200萬元給韓，但韓也堅稱不接受企業大筆捐款，這名建商覺得不捐心裡怪怪的，結果就找20名親友，以個人名義捐10萬元，結果韓就接受了。

國民黨籍議員陳麗娜也認為韓國瑜只有收到國民黨捐助12萬元是可能的，因為像她選議員，上一屆國民黨還捐助5萬元，這一屆一毛都沒捐助。

民進黨籍議員簡煥宗說，很羨慕國民黨還可以捐助給候選人，像他選了二屆，民進黨都沒有捐助，當選後每年還有繳22萬元給民進黨當做公職分擔金。