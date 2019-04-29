蔡英文最新影片 探班「炮仔聲」學借位呼巴掌

2019-04-29 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統稍早在YouTube頻道公布最新影片「總統做什麼」，內容是日前她到內湖攝影棚探班三立台劇「炮仔聲」現場，還當場體驗了一段演員如何呼巴掌的過程。

影片中三立總經理張榮華問蔡總統，為什麼會想要探班？蔡總統回應，這是本土劇，但很多年輕人在看，「後來我懂了，因為有偶像在，所以變成偶像劇。」

蔡總統到現場觀看劇組彩排，張榮華問，「全部台語聽得懂喔？」蔡馬上回應，「ㄟ我台語不錯耶。」彩排時，劇中演員說到「家和萬事興」，蔡總統還回頭笑說，「真的很像我們耶。」張榮華也對蔡說明，三立八點檔的第一檔戲是從「阿扁與阿珍」開始做，做到現在，讓蔡總統相當驚訝。

彩排後，蔡向演員致意，並主動問，「你們打巴掌都是怎麼打的？」大家回應，都真打，然後現場示範。

當場張琴飾演的阿嬤對陳宇風飾演的至文呼了一巴掌，讓蔡總統驚呆了，當場張大嘴。隨後蔡總統問，「不會痛嗎？」阿嬤回：「要大聲又不痛。」並再次示範，強調要朝有肉的地方打下去。

接著現場演員也示範另一種呼巴掌方式，用借位假裝打，再拍手製造音效。蔡總統當場也示範了一次，並問現場「有成功嗎？看起來像嗎？」蔡也說，「我真的大開眼界，專業就是不一樣。」

影片最後，蔡總統說，他認為劇中阿嬤講得很好，人在成功的時候反而不會發現問題，但是在不順的時候會發現問題，她覺得非常貼近現實人生，「很多人以為基礎建設是硬體，基礎建設其實也可以在軟體，在文化的層面，戲劇是反映人的生活，反映人的情感，確實是我們國家可以加強投資的地方。」