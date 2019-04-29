蔡賴砲口一致對準 郭台銘嗆：他們的世界只剩郭台銘

2019-04-29 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



圖取自郭台銘臉書 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘針對國防軍購議題表示，錢應該要花在刀口上，更反問「中國人為什麼要打中國人」。蔡英文總統和行政院長賴清德砲口一致對準郭台銘，質疑他的論點。郭台銘今晚透過臉書回嗆，蔡總統和賴前院長，不專注解決台灣民眾低薪、吃不飽、住不起種種問題就算了，他們忙著拚選舉，透過攻擊他的發言，不解決內政民生，只顧著炒作統獨議題，好像他們的世界就只剩下郭台銘，實在是讓人嘆息。

郭台銘指出，大家都知道民進黨政府的兩岸政策乏善可陳；口口聲聲說要維持現狀，上任迄今提不出具體做為，實際上卻處處設限，讓兩岸關係大開倒車。兩岸分治70年，開放交流30年。很多人的祖先來自海峽對岸，先後踏上這塊土地，有幾千年前來的人、幾百年前來的人、還有最近幾十年才來的，彼此之間只有先來後到的差別而已。

他強調，無論原先來自何方，現在都是驕傲的中華民國國民，生活在台灣這塊土地，大家共同打拼，創造了台灣經濟奇蹟。「我們，都是中華民國國家隊的一員！」

郭台銘提到，日本新年號是令和，代表人與人善意的心靈彼此靠近之時，所滋長的美好文化。兩岸開放交流這麼多年，本來就有共同默契，只要不破壞現狀，就不存在戰爭問題。但蔡政府號稱維持現狀，卻不斷向台灣人渲染大陸威脅，彷彿戰亂將至。各位是否有想過，到底是中國大陸真的準備以武促統了呢？還是蔡政府連任出現危機，而在避重就輕、操作政治呢？

郭台銘批評，正是因為蔡總統和賴前院長這樣的政治操作，讓如今的兩岸只剩下互相猜忌，虛耗台灣的國力。他想請問，難道把台灣推向戰爭邊緣，就是你們贏得勝選的手段嗎？難道所有吃不飽、住不起的台灣人民都不關你們的事？難道去年選舉的結果還不夠明顯？所以請蔡總統多花點心思在治理和施政，不要再把心思都花在選舉上，黨內互打不夠，還鬥到外面來了吧！

郭台銘強調，他一向講求做實事。「我說中國人不打中國人，請注意，我不只是講給自己人聽的，同時講給中國大陸聽、講給習近平聽、講給川普聽、也是講給全世界聽！」他說，這是對全世界的宣示，他有信心能夠締造和平，當有了和平與安定後，才能全力放心拚讓台灣「重振經濟、創造未來」。那些不肯面對現實無視台灣困境，只會抹紅抹黑的政客，「我敢宣示和平！我要堅持民主！我必捍衛國家！你們呢？」