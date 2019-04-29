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電競產業化 朱立倫：是台灣未來的機會

2019-04-29 21:47聯合報 記者鄭媁╱即時報導

爭取國民黨2020總統初選的新北市前市長朱立倫，明天將與高雄市長韓國瑜同台出席前總統馬英九主辦的「台灣競爭力會議」。朱立倫今晚在臉書直播，表達對電競職業聯盟化看法。

朱立倫晚間邀請AHQ競酷數位執行長林呈洋參與直播。林呈洋指出，台灣遊戲人口高達1450萬人，占台灣半數以上人口，年產值13億美金，全世界排名15，有400萬人收看電競比賽。不過，2012年台灣奪下英雄聯盟世界冠軍後，在世界五大賽區中，只剩台灣還未正式職業聯盟化，電競產業到底在哪卡關？

林呈洋認為，在台灣太多商業利益考量，缺乏政策立意推動是停滯原因之一。新北市是一個很好的示範基地，這個典範應該要複製到其他城市。電競需要跟學生、家長、老師溝通，讓他們了解「電競不只是打遊戲」，電子競技其實是一個產業與競賽的結合。

朱立倫表示，過去在新北市長任內，經濟發展局就在三重菜市場打造全台灣第一個由地方政府的電競基地，不只提供一流硬體設備、比賽場地，還有專業課程訓練跟產業交流，全力培養電競人才、促進產業發展機會。

朱立倫指出，台灣的優勢是有非常多硬體周邊的產業，像是技嘉、華碩、微星、宏碁，在世界上都是頂尖的廠商，電競發展越來越蓬勃，對於這些專業周邊設備的需求也會越高。朱立倫強調，長遠的規畫跟投資，讓整個產業鏈的環境更加成熟，也讓選手們的未來更有保障。「電競產業化，將是台灣未來的機會。」

朱立倫今晚在臉書直播，表達對電競職業聯盟化看法。朱立倫辦公室提供
朱立倫今晚在臉書直播，表達對電競職業聯盟化看法。朱立倫辦公室提供
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朱立倫韓國瑜
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