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2020選不選？ 柯文哲直言：每天都在天人交戰

2019-04-29 21:38聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

前總統陳水扁。 記者王彥鈞／攝影
前總統陳水扁。 記者王彥鈞／攝影
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2020總統大選升溫，面對是否有意參選的議題，台北市柯文哲今晚接受年代新聞台《新聞面對面》專訪時直言，過去包括世大運、一日雙塔、2014選舉、2018選舉，製造太多奇蹟，大家就很希望再來一次，「我就很痛苦」，你以為選總統像選里長那樣嗎，「時也、運也、命也，非吾之能也」。

柯文哲也提到，文化總會秘書長林錦昌說得很有道理，「我可能終究就是流星，不是恆星」，現在就看在現實和理想間，盡量堅持理想，看看能撐多久，如今比較擔憂的事，會不會有一天自己不當台北市長，一切就恢復原狀。

不過柯文哲也說，自己還在想啦，他是哲學家，也是教授，在台灣政壇還是和大家格格不入，「我不是傳統政治人物」，2020就是深呼吸，放輕鬆，對自己來講，有也可以，沒有也可以，沒有一定要怎麼樣，「沒有，我也無所謂」。

所以到底是否會參選2020？柯文哲則是以織田信長在「桶狹間之戰」，幹掉東海道大名今川義元一役，直言自己一直很欣賞這一段，當時織田信長準備要出兵，就問了幕僚距離天亮還有多久？幕僚則回還有兩個小時，織田信長就回「好，開始睡覺」，「我一直很羨慕這個境界」。

柯文哲說，最理想的政治人物是武僧，過著簡樸生活，我們就是常常太關切下個職務。

是否天一亮就會發起攻擊線？柯文哲說，作為武將，是可以打才打，時間還沒有到最後決定的時候。至於何時才是最後時候？柯文哲則笑說「天亮的時候」。

不過主持人謝震武追問，既然擔心人一走會恢復原狀，又不願去中央，那幹嘛和一個任期剩下三年多的市長討論國家治理？柯文哲則說，自己每天晚上睡覺打坐就在想這個問題，這也是他內心的一個問號，台北很多工程都做到一半，這也是每天天人交戰的東西，且問題要看要做什麼事情。

至於是否會想要把這些透過選總統拓展到台灣？柯文哲說，不見得是透過總統才是最有效的辦法，選總統是最有效改變台灣的方法？「坦白講，我內心非常猶豫」。

所以是否不選2020？柯文哲說，到現在為止還沒有準備，但就等天亮的時候有沒有下雨，下雨，敵軍又走到設定好的陣營就出兵，時間到之前不用緊張，就睡覺嘛，君子守時待命。

如果有人想幫你連署選2020呢？柯文哲則說「我很想說稍安勿躁啦」。

柯文哲北市總統大選
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