Kolas主張中央級官員不該祭拜鄭成功 徐國勇：尊重

2019-04-29 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院發言人Kolas Yotaka。聯合報資料照 分享 facebook

行政院發言人Kolas Yotaka日前透過臉書表示，主張「拒絕殖民史觀，取消中樞祭拜鄭成功。」然而，延平郡王祠今舉辦中樞祭典，內政部長徐國勇不但擔任主祭官，並認為鄭成功不僅開始台灣歷史重要一頁，現在對宗教、文化、觀光及國際交流都有重要意義。對此，徐國勇僅回應：「尊重她的多元歷史觀。」

據了解，自一九六三年起內政部長每年代表中樞擔任鄭成功祭典的主祭，但中央政府為展現台灣主體性及多元文化，二Ｏ一七年四月起決定不再派內政部長代表出席，過去兩年均由台南市長擔任主祭。不過為紀念鄭成功開台三百五十八周年，延平郡王祠今舉辦中樞祭典，由徐國勇擔任主祭官。

然而，Kolas日前則公開在臉書上表示反對，認為國民政府來台之後，由「中樞」（中央政府）浩浩蕩蕩祭拜的對象有「黃帝」、「成吉思汗」、「鄭成功」等，年年參拜，應該讓這些人物成為民間自然的文化、信仰、宗親活動，無須再動用中央政府的資源，讓歷史人物被黨國意識綁架。

她指出，就讓民間與地方政府自由發揮、相互包容、我們彼此尊重即可，畢竟台灣已經是多民族的國家，擁有多文化，絕非只有「中華民族」，我們也不是「炎黃子孫」。

她說，早年黨國統治台灣時期，一心想要「反攻大陸」，鄭成功「反清復明」的「大愛」被加油添醋大做文章，用以教化與洗腦台灣人民。一個單純的鄭氏祖先渡海來台打拼的單一事件，被塑造成足以被「中樞」推崇的愛國事件，還帶頭率領全國人民年年膜拜。

Kolas表示，大部分的台灣人可能無感，但在原住民族眼中，鄭成功卻有如台灣版的「哥倫布」: 燒殺擄掠、侵奪土地、強迫殖民。並質疑黃帝、成吉思汗、鄭成功守護的是哪一片神州？哪一片山河、哪一片土地？誰才是真正守護台灣土地與主權的人?

她並重申，鄭氏宮廟舉行的任何祭典，外人應尊重，地方有關鄭成功的文化活動也應該被包容，因為這已經是台灣多元文化的一部分，台灣原住民族若做為台灣這塊土地原來的主人，本該有包容的風度，她主張中樞不該在每一年的四月廿九日派中央級的官員祭拜鄭成功，她也強調，這是她在休假日的發言，代表個人的意見，並非代表中樞。

不過Kolas在徐國勇擔任主祭前夕發文，頗為尷尬。對此，徐國勇僅說，尊重她的多元歷史觀。