杯葛中選會人事案 藍營擬焦土策略撤簽法案

2019-04-29 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院內政及司法法制聯席委員會日前審查中選會主委李進勇（圖中）人事案。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook

立法院內政及司法法制聯席委員會日前審查中選會主委李進勇人事案，在民進黨人數優勢之下，送出委員會，提請院會表決。對此，外傳國民黨團擬採取「焦土策略」，以杯葛人事案，撤簽所有已經協商完成的草案，全部付諸表決，拖延立法院議事。

立法院本會期即將進入尾聲，有國民黨立委證實，黨團幹部今下午進行討論，計畫採焦土策略，全力阻擋中選會主委李進勇人事案，不過他也指出，黨團尚未做出最後決定，將於周五黨團大會中進行討論。

對此，民進黨團幹事長管碧玲表示，民進黨團總召柯建銘已全力與國民黨團協調人事案，對於國民黨團可能採取的焦土策略，將更努力溝通，也呼籲國民黨團，立法院本會期有許多重大法案急須通過，別因此延遲立法。

內政及司法法制聯席委員會日前審查中選會主委李進勇人事案，藍綠黨團皆發動甲級動員，國民黨立委一度擋在門口不讓李進勇進入，最後由民進黨立委爬窗開門，順利讓李進勇及行政院秘書長李孟諺進入會議室。

朝野立委後來開始在主席台前推擠，藍委高喊「退回李進勇、守護中選會」，張宏陸宣布開始詢答，但因國民黨立委杯葛，李進勇無法上台備詢。張宏陸隨即表示，因場面混亂，無法進行詢答，停止詢答、逕行處理，民進黨在人數優勢下將人事案送出委員會，提請院會表決。