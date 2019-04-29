親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚登記日將屆
國民黨初選內鬥
民進黨蔡賴之爭
藍綠布局拚立委
北高廢核大遊行
政治
軍事
綜合

邁入新的年號 日本職棒有許多新的作為

日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

國人遭港遣返 蔡英文：一國兩制或一國一制台灣不接受

2019-04-29 18:49聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市八德區美超微電腦（Supermicro）亞太科技園區今天上午舉行第二期廠房新建工程動土典禮，總統蔡英文主持動土，針對記者詢問有70名國人前往香港遭無理遣返看法，蔡英文表示，我們的國民去到不同國家，所受的待遇也是入境那個國家採取態度的一種表現，此事一再發生，暴露一國兩制不是香港人最喜歡、最可以接受的方案。

蔡英文表示，能夠決定自己的生活方式、自己的政府體制，其實是很重要的，這也再次證明，不論是一國兩制或一國一制，都不是臺灣的選項。

台灣人民70人前往香港遭無理遣返看法，總統蔡英文（右二）表示此事曝露一國兩制不是...
台灣人民70人前往香港遭無理遣返看法，總統蔡英文（右二）表示此事曝露一國兩制不是香港人最喜歡、最可以接受的方案。記者曾增勳／攝影
分享
台灣人民70人前往香港遭無理遣返看法，總統蔡英文（右二）表示此事曝露一國兩制不是...
台灣人民70人前往香港遭無理遣返看法，總統蔡英文（右二）表示此事曝露一國兩制不是香港人最喜歡、最可以接受的方案。記者曾增勳／攝影
分享

蔡英文香港一國兩制
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

杯葛中選會人事案 藍營擬焦土策略撤簽法案

2019-04-29 19:38

跟上追懸日熱潮黨產會加碼看黨產 網友留言：我服了！

2019-04-29 18:23

影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15

影／將出席阿扁新書發表會 柯文哲：有什麼理由不去

2019-04-29 18:56

同婚專法 立院將於5月2日啟動協商

2019-04-29 16:30

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

影／「KMT文創小舖」貼補家用 空間調整再爆風水說

2019-04-29 15:23

藍重推自經區條例 綠委：不僅是過期食品 更是弱智經濟

2019-04-29 14:57

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

馬辦經濟論壇 王金平：已有既定行程

2019-04-29 14:23

回應郭台銘國防靠和平說 蔡英文：較適合講給中國聽的

2019-04-29 13:18

為了選舉考量？內政部長恢復南下參加鄭成功祭典

2019-04-29 12:44

周末訪顏清標吃宵夜 柯文哲：只是去道謝

2019-04-29 11:53

影／江啟臣訪華府 指韓、郭各有優勢盼互補

2019-04-29 11:47

李遠哲如此搶手？扁爆料：連、宋都曾找他搭配選總統

2019-04-29 11:45

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

陳水扁口述歷史新書發表 柯文哲：我有什麼理由不去？

2019-04-29 11:25

影／王金平宣布赴陸祭祖 預計會面劉結一

2019-04-29 11:23

赴陸見劉結一 王金平：客隨主便 會談到中華民國

2019-04-29 11:13

王金平宣布訪陸祭祖：共同血脈不會因族群黨派改變

2019-04-29 11:09

陸生李家寶以政治庇護為由 申請長期居留

2019-04-29 11:06

陳水扁口述歷史回憶錄 從成長談到國政治理

2019-04-29 09:50

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

林濁水：吳韓會應公開 別讓外界覺得不可告人

2019-04-29 08:10

職災保險法牛步 工傷團體聲聲催

2019-04-29 00:44

陳水扁回憶錄5月5日發表 趁機柯扁會？

2019-04-29 00:25

將真除國民黨青年部主任 蕭敬嚴請辭副發言人獲准

2019-04-29 00:14

蔡英文：共機越過台海中線就是破壞和平現狀

2019-04-28 22:38

拒絕紅色媒體 黃國昌擬具廣電三法修正草案

2019-04-28 19:48

農委會官員彭明興酒駕惹議 防檢局：已調離現職

2019-04-28 19:36

賴清德高雄簽書會 有人送他美國隊長

2019-04-28 19:17

與美參議員會面 蔡英文：我國可付出更多

2019-04-28 18:42

扁新書五月台北發表柯扁恐同台？ 北巿府：未定案

2019-04-28 15:34

郭台銘批蔡英文：街頭對抗公投 到底在朝還是在野？

2019-04-28 14:43

廢核遊行 蔡賴同場未碰面

2019-04-27 16:20

初選未定喊誰配誰 賴清德：讓社會誤解民進黨權力分贓

2019-04-27 13:18

粉絲激動親吻手！王金平：若當總統憑2點讓經濟大發展

2019-04-24 12:01

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52
看更多

熱門文章

韓國瑜公布競選經費1.29億捐款 蔡正元道歉了

2019-04-29 15:04

韓國瑜、郭台銘兄弟情為何變調？誰英雄誰放槍 明眼人才了

2019-04-29 08:00

韓國瑜說明競選經費並公布數字：蔡正元欠我一個道歉

2019-04-29 14:13

死傷都是自己同志 孫大千：國民黨應「內戰休兵」

2019-04-29 09:06

韓國瑜臉書深夜發感觸文後又刪 巿府：小編誤發

2019-04-29 10:28

韓國瑜捐款收入全國第一！ 謝寒冰：可能我業障太重

2019-04-29 17:30

韓國瑜身陷4千萬爭議 王世堅批：吳敦義不厚道

2019-04-29 12:00

韓國瑜競選經費近9成個人小額捐款 呼籲蔡正元道歉

2019-04-29 14:16

美神盾艦穿越台灣海峽 國防部證實：有兩艘

2019-04-29 08:53

賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27

無法出席馬英九經濟論壇 藍四大天王將獨缺他

2019-04-29 11:32

韓國瑜政治獻金已申報 監察院8月24日全解密

2019-04-29 09:43

影／當選後李佳芬戴祖母綠？韓國瑜笑：空氣濾清器啦！

2019-04-29 15:05

美神盾級艦史塔森號開啟AIS 高調穿越台灣海峽

2019-04-29 08:12

絕無企業家捐4千萬 韓國瑜：大部分看我不會當選

2019-04-29 16:03

韓國瑜： 重返政壇是偶然，離開政壇是必然

2019-04-29 17:12

韓郭朱王明經濟論戰 王將登陸祭祖見劉結一

2019-04-29 00:32

蔡英文稱不會缺電 台大醫：我保證那些口號發不了電

2019-04-29 15:09

郭台銘粉絲很理性？小編爆：從沒刪過留言

2019-04-29 10:04

新聞眼／國民黨「互打文化」…一手好牌別玩殘了

2019-04-29 00:26

4千萬是完全錯誤資訊 韓國瑜：蔡正元臉書道歉即可

2019-04-29 14:37

韓提無恥政客 臉書發文一早消失

2019-04-29 14:21

綠營大老嗆蔡「1+1小於2」 蔡英文：哈哈

2019-04-28 20:21

影／蔡英文曾憂「民調下去就分裂」 呂秀蓮：這是人性

2019-04-29 16:26

最猛新聞官！軍聞社記者四年跑完全球六大馬拉松

2019-04-29 03:19

美神盾艦穿台灣海峽引我戰機緊急升空？國防部否認

2019-04-29 11:30

深夜臉書發文又撤 韓國瑜：這不敏感，只想再加兩個字

2019-04-29 16:21

「台灣是民主前線」 唐鳳盼郭台銘跳脫冷戰思維

2019-04-28 21:32

【重磅快評】韓國瑜送蔡正元下台階 也給吳敦義留餘地

2019-04-29 19:22

政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24

蔡正元幫柯打韓？ 韓國瑜：幫誰都好，拿出證據！

2019-04-29 15:37

4千萬疑雲 韓國瑜今說明競選費用

2019-04-29 00:06

影／韓國瑜：選舉結餘會用在青年創業基金、捐助珍珠媽媽

2019-04-29 15:38

將真除國民黨青年部主任 蕭敬嚴請辭副發言人獲准

2019-04-29 00:14

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

郭台銘參選總統 經長沈榮津首度10字回應

2019-04-29 09:31

蔡英文：執政證明 守得住台灣的是我

2019-04-29 00:17

30日將會郭台銘 韓國瑜：雙方見面一定很熱情

2019-04-28 20:55

從「媽祖」到「日暈好兆頭」 選總統才能領略的天機

2019-04-29 11:00

郭台銘：國防靠科技 軍購不為買而買

2019-04-29 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top