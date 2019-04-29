跟上追懸日熱潮黨產會加碼看黨產 網友留言：我服了！

2019-04-29 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



不當黨產處理委員會的臉書粉專小編也跟上追懸日熱潮，在臉書貼出一張「#追懸日 加碼看黨產」的照片。引發許多網友按讚，留言「小編真的狂！」「小編真的很會，我服了.....」圖／擷取自不當黨產處理委員會臉書 分享 facebook

許多追懸日民眾今天傍晚聚集在北市忠孝東、西路兩側，拍攝、欣賞懸日，不當黨產處理委員會的臉書粉專小編也跟上追懸日熱潮，在臉書貼出一張「#追懸日 加碼看黨產」的照片。吸引許多網友按讚，有的留言「小編真的狂！」「好有視覺效果的黨產聯想法」，「非常欣賞粉專的嗆辣！」「小編真的很會，我服了.....」

不當黨產委員會的臉書小編今天貼出一張「懸日」景觀照片，夕陽在兩側高大地景間懸掛的景象，小編並引用氣象局說法，表示4月29日到5月3日，在忠孝東/西路新生高架橋以西，可能出現「懸日」現象。

小編指出，忠孝東、西路這個地點拍攝懸日的話，黨產也會入鏡喔！原本是台北市公有土地的崇聖大樓原址，中國國民黨買下來蓋了台北市黨部，之後又賣給了包含復華金、中廣等公司變現；而旁邊年租金破億的中保大樓、以及台北車站前的地，也都是公產變黨產的案例。

小編也在文末標註「#還有西門町峨嵋街懸日 」、「#這裏也有黨產」、「 #下回揭曉」

許多網友看到這張照片紛紛按讚，並且留言表示粉專小編的貼文真的狂、好有視覺效果，以後走在路上大概都會murmur:「這該不會也是黨產吧？」還有網友留言，「小編真的很會，我服了......((可是我要看懸日，不想看黨產阿阿阿」、「小編超會，笑死，繼續加油！」