影／羅智強指蔡正元幫柯P清路障 柯文哲大笑：很驚悚

2019-04-29 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



國民黨前立委蔡正元日前爆料高雄市長韓國瑜拿了國民黨主席吳敦義四千萬的選舉經費，氣得韓國瑜大罵如果有拿就辭高雄市長，事後吳敦義證實有拜託請企業好友捐款，但金流他都沒有經手，韓國瑜也在今天下午公布整個選舉帳目，自清蔡正元所謂的四千萬捐款，完全是錯誤訊息。不過蔡正元打韓力道猛烈，已引起黨內譁然，國民黨台北市議員羅智強爆料蔡正元是表態挺台北市長柯文哲的國會黨總顧問，更身兼北區召集人，羅智強狠酸真的對蔡正元太失敬了，打韓、罵郭、殺朱、砍馬把國民黨的太陽全砍光，更直說以這種力道黑韓，柯文哲絕對不會忘了他，國會黨可能也會給他不分區立委的位置。不過柯文哲聽到蔡正元可能是盟軍，一度語塞，最後忍不住哈哈大笑，直說這個消息「很驚悚」。

針對羅智強的指控，蔡正元出面澄清國會黨是向自己請教一些政策上的相關設計，自己也沒有當過召集人，他也強調自己的政治立場跟柯文哲南轅北轍，更沒有跟他有聯繫，媒體追問打韓是為了幫柯文哲嗎？蔡正元立刻反問「我有打韓嗎」，他澄清當時是為吳敦義忍辱負重抱屈，因而想要讚美他，沒想到會造成困擾，他對韓國瑜表示歉意。