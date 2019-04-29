政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



朱立倫（見圖）。 本報資料照片 分享 facebook

行政院前院長賴清德日前出席本台灣社等土社團舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，同場受邀的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝公開表示，「蔡英文不倒台灣不會好」，深夜在臉書加碼再嗆，怒批蔡是「政治淫婦」、「公開政治通姦者」，引發網友熱議

之前曾和吳祥輝交手過的台北市長柯文哲隔天天出席一項頒獎活動，受訪時感慨指出「現在小英自己吃到苦頭了厚！」新北市前市長朱立倫以前為題，發臉書表示他不認同用「政治淫婦」來批評蔡總統，這種嚴重人身攻撃式的貶抑語言，完全不符合台灣人民的淳樸厚道，也失去了對他人應有的基本尊重。

朱立倫也提醒柯文哲，「現在小英自己吃到苦頭了厚！」這種幸災樂禍的語言，等於間接為這樣的人身攻撃背書，有損自己的高度。朱還說，即便柯文哲過去也受過一些委曲，但我想送柯文哲市長一句話：「放下才能拾起」，不分藍綠，都應向這種人身攻撃式的語言説不！為打造就事論事的理性問政空間而努力。

一席「政治淫婦」的說法引起熱議，朱立倫並以前提醒柯文哲別幸災樂禍間接為這樣的人身攻撃背書，網友紛紛肯定真的非常欣賞朱立倫的氣度、高度，認為朱一路來雖然不斷被欺壓及打壓，但不口出惡言，按自己的步調，越來越接地氣！2020加油！誠摰歡迎不分藍綠，中間選民都來支持朱立倫！