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政治淫婦說發酵 朱立倫提醒柯文哲：別幸災樂禍間接背書

2019-04-29 15:24聯合報 記者林文義╱即時報導

朱立倫（見圖）。 本報資料照片
朱立倫（見圖）。 本報資料照片
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行政院前院長賴清德日前出席本台灣社等土社團舉辦的「全民反併吞、護主權」記者會，同場受邀的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝公開表示，「蔡英文不倒台灣不會好」，深夜在臉書加碼再嗆，怒批蔡是「政治淫婦」、「公開政治通姦者」，引發網友熱議

之前曾和吳祥輝交手過的台北市長柯文哲隔天天出席一項頒獎活動，受訪時感慨指出「現在小英自己吃到苦頭了厚！」新北市前市長朱立倫以前為題，發臉書表示他不認同用「政治淫婦」來批評蔡總統，這種嚴重人身攻撃式的貶抑語言，完全不符合台灣人民的淳樸厚道，也失去了對他人應有的基本尊重。

朱立倫也提醒柯文哲，「現在小英自己吃到苦頭了厚！」這種幸災樂禍的語言，等於間接為這樣的人身攻撃背書，有損自己的高度。朱還說，即便柯文哲過去也受過一些委曲，但我想送柯文哲市長一句話：「放下才能拾起」，不分藍綠，都應向這種人身攻撃式的語言説不！為打造就事論事的理性問政空間而努力。

一席「政治淫婦」的說法引起熱議，朱立倫並以前提醒柯文哲別幸災樂禍間接為這樣的人身攻撃背書，網友紛紛肯定真的非常欣賞朱立倫的氣度、高度，認為朱一路來雖然不斷被欺壓及打壓，但不口出惡言，按自己的步調，越來越接地氣！2020加油！誠摰歡迎不分藍綠，中間選民都來支持朱立倫！

還有網友指朱立倫是最族群融合關懷弱勢，最會拚經濟的總統候選人！這種高度就對了，比較一下國民黨內，只有朱立倫能力最好最適合選總統，不管如何，朱總統都要出來選啊目前看下來就只有朱立倫是最理性而且最有高度，希望其他候選人也可以學學朱立倫，希望接下來的選擇大家都可以平靜以對 不要攻擊其他候選人，希望柯文哲、蔡英文可以有這種高度。   

朱立倫提醒柯文哲別以幸災樂禍的語言，間接為這樣的人身攻撃背書，有損自己的高度。取...
朱立倫提醒柯文哲別以幸災樂禍的語言，間接為這樣的人身攻撃背書，有損自己的高度。取自臉書
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朱立倫柯文哲
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