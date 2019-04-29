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影／「KMT文創小舖」貼補家用 空間調整再爆風水說

2019-04-29 15:23聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨黨產遭不當黨產委員會凍結，財務困窘，去年中起陸續開發文創商品募款，近日更進一步把原本中央黨部1樓川堂，改裝為「KMT文創小舖」直接開門「做生意」募款，除為黨籌募經費補貼「家用」，也拚政黨形象翻轉。

婦女部副主任劉孟婷表示，「KMT文創小舖」所販售的文創商品分別由文傳會、青年部與婦女部創意研發，像是文傳會開發的抱枕、手機指扣、棒球、復刻國父手繪黨徽手稿拭布與幹話撲克牌，青年部有黨徽籃球，婦女部則是潮T、帽子為主。

劉孟婷說，去年KMT潮T熱賣，今年婦女部趁勝追擊再開發「WE SHALL RETURN」潮T，希望明年真能重返執政，新版POLO衫還有透氣設計，而黑色燙銀字樣T恤賣的最好；有意購買黨員或民眾可直接來「KMT文創小舖」選購。

黨副發言人蕭敬嚴表示，「KMT文創小舖」所在空間，過去是總務室收發文書同仁辦公空間，後來辦公室搬到隔壁，原空間就變成同仁或來訪貴賓休息區，最近才再進一步活化成文創小舖，展示黨自行開發的文創商品。

劉孟婷補充，構思「KMT文創小舖」空間布置時，希望能讓進入的民眾感覺清新、鮮活，還特別從倉庫中找到色調較明亮的沙發佈置，讓空間色彩更鮮豔、活潑、明亮。

只不過國民黨去年中將原本位於1樓川堂位置的收發室內遷後，原本川流不息的川堂後門盡可能常閉，讓氣不要一直線留掉，與2017年10月黨主席吳敦義妻子蔡令怡調整中央黨部大門進出動線有異曲同工之妙，也傳是為了改善風水。

特別是收發室位置調整同時，還一併整修中央黨部後院地下1樓水池，除將原池中烏龜送養至苗栗，改養131隻包含錦鯉、龍鯉與鱘龍魚等象徵「龍位」的祥魚，還讓原本已如死水的水池重新打水活流，要讓黨「重啟活水」，更傳是為助當家主進取大位。

對於風水傳言，蕭敬嚴僅表示，大家都對風水有興趣，也相信風水，但無論如何，空間重新規劃成有創新活力，自然國民黨風水會變更好，相信黨明年一定可以重返執政。

有黨務人士更透露，原水池中新養鱘龍魚，在黨主席吳敦義不選總統後，近日已轉送給愛魚人士；去年九合一選舉過後要處理池中鱸魚時，也有一度擔心是否會對台中市長當選人盧秀燕有所影響；去年水池重啟後，一度傳出魚群大量死亡，則被傳是擋煞。

知情人士則解釋，當初整修水池是因其長期年久失修，已造成地下2樓停車場天花板漏水，整修水池讓水流動後，也可一併改善過去池水太髒，蚊蟲孳生問題；至於鱘龍魚送人，是因該魚種屬冷水域魚，夏天水溫升高不適合生存，擔心會死掉，不如送養。

至於魚群大量死亡，知情人士解釋，主要是遭夜鷺獵食所致，之前中央黨部後院有台灣藍鵲棲息，因為地域性還可幫忙驅趕夜鷺，間接保護水池中的魚，但近日台灣藍鵲的巢已搬到中央黨部前方樹上，讓夜鷺獵魚沒有顧忌，要怎麼保護魚群才真讓人頭大。

國民黨中央黨部後方水池去年中著手整修，傳有風水考量，但黨中央強調僅是務實需求。記...
國民黨中央黨部後方水池去年中著手整修，傳有風水考量，但黨中央強調僅是務實需求。記者周志豪／攝影
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國民黨近日把原本中央黨部1樓川堂，改裝為「KMT文創小舖」直接開門「做生意」募款...
國民黨近日把原本中央黨部1樓川堂，改裝為「KMT文創小舖」直接開門「做生意」募款，除為黨籌募經費補貼「家用」，也拚政黨形象翻轉。記者周志豪／攝影
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國民黨自行開發的復刻國父手繪黨徽手稿拭布文創商品。記者周志豪／攝影
國民黨自行開發的復刻國父手繪黨徽手稿拭布文創商品。記者周志豪／攝影
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國民黨中央黨部後方水池去年中著手整修，傳有風水考量，但黨中央強調僅是務實需求。記...
國民黨中央黨部後方水池去年中著手整修，傳有風水考量，但黨中央強調僅是務實需求。記者周志豪／攝影
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文創國民黨不當黨產委員會
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