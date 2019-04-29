藍重推自經區條例 綠委：不僅是過期食品 更是弱智經濟

2019-04-29 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨立委余宛如今天臉書質疑，「自經區不僅是過期食品，更是弱智經濟。」圖／本報資料照片 分享 facebook 立法院經濟委員會今天續審自經區條例草案，民進黨立委余宛如今天臉書質疑，「自經區不僅是過期食品，更是弱智經濟。」她也提到韓國瑜不重視自身競爭力提升，只會靠補貼、訂單靠政治施捨、抄捷徑賺快錢，長此下去，只會助長人的惰性與依賴心。至於郭台銘，貴為台灣首富，卻說出「你手上如果沒有刀、沒有槍，那可能人家不會專門去打你」，還說「民主不能當飯吃」，余表示，郭董可是靠民主才能選總統！這都在弱化人民的智商。

余表示，國民黨拿錯誤且過時的拚經濟邏輯，強行推自經區，要害台灣去撞冰山，要讓台灣經濟鎖進中國卻丟了全世界，這不是弱智，甚麼叫做弱智？

余也提出三個理由，第一，自經區是6年前的舊產物，如今全球政經情勢已經改變。以韓國仁川為例，策略錯誤導致招商失敗，淪為蚊子區，更因全球版肥咖的CRS（全球共同申報準則）上路後，租稅一度拖累南韓被歐盟列入「稅務不合作」黑名單。

第二，自經區本質是一種轉口貿易的加工經濟，這是半世紀前的恐龍年代舊產物，依賴「四低」，也就是低廉的土地、人力、租稅優惠與低技術門檻。余認為，台灣現在是不斷成熟的創新經濟體，研發創新能力舉世聞名，從代工走向自主品牌，努力增加產業的高附加價值，同時目前是數位新經濟時代，產業從實體世界轉入數位世界，包括AI、物聯網、區塊鏈、雲端運算等，台灣沒有理由再走回舊時代。

第三，自經區沉睡6年之後，今年被國民黨拿出來退冰微波，起源就是因為韓國瑜，他的拚經濟政策是傾中路線，已經成為國民黨2020年總統大選的主軸。不是說經濟傾中就是錯誤，中國市場當然重要，但問題是韓國瑜的傾中路線是層次最低、素質最差的那一塊。