為了選舉考量？內政部長恢復南下參加鄭成功祭典

2019-04-29 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



內政部長徐國勇今天南下台南主持鄭成功中樞祭典。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 鄭成功中樞祭典上午在台南延平郡王祠舉辦，內政部長徐國勇南下擔任主祭，由於內政部長已連續兩年沒有南下主持，去年世界鄭氏宗親總會長鄭傳興更因此拒絕出席祭典，表達抗議，今年溝通結果，徐國勇同意南下，被聯想是否可能與選舉有關。

徐國勇上午被問到這個問題時，並未正面答覆，僅表示只要部長時間允許，應該都會出席。鄭傳興則表示，不希望與政治有牽扯，「本來就應該南下」

台南市政府從民國35年起，每年由官方舉辦延平郡王祭典，52年起行政院更改為中樞祭典，由內政部長擔任主祭，直到前年內政部表示為落實地方自治，未來將由地方首長擔任主祭，內政部長也打破數十年慣例未南下，改由當時的台南市長賴清德主祭。

一般認為，政府態度改變應該與原住民多次反映有關，即認為鄭成功屠殺原住民，不應舉辦中樞祭典；加上總統蔡英文上任後，發動原住民轉型正義，內政部因而有不同作法。

為此，鄭氏宗親相當不滿，去年就揚言要退出今年的祭典，「讓你們自己去拜自己的」，並準備今年一旦部長再不出席，就全面退出，在台南的鄭氏祖廟另辦祭典，並向中央表達抗議，之前鄭傳興並前往拜會徐國勇，溝通結果徐答應出席，並在昨晚就南下參與鄭氏宗親的晚宴，表達誠意。

鄭傳興表示，如果由市長主持，雖然仍是中樞祭典，但顯然已把鄭成功降格，是宗親無法接受的，但一切應該只是誤會，說明後，中央已能接受。

紀念鄭成功來台358周年的中樞祭典上午舉辦，包括徐國勇、台南市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥等人都到場陪祭，來自日本平戶的親善訪問團與海內外鄭氏宗親都到場。