周末訪顏清標吃宵夜 柯文哲：只是去道謝

2019-04-29 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



2020總統大選藍綠初選未定，台北市長柯文哲上周末已到台中大甲鎮瀾宮參拜，同時拜訪鎮瀾宮董事長顏清標「吃宵夜」；而有意參加國民黨初選的鴻海董事長郭台銘昨也和顏清標見面「閒話家常」；針對是否特別去爭取顏的支持，柯文哲今早受訪表示，只是去道謝。

針對與郭前後腳見顏清標，柯文哲解釋，開一間廟總不會規定說誰可以來拜誰不能來拜，廟公怎麼可能做這種規定，所以一般宮廟的態度都是人人好，他上次去走大甲媽祖遶境，回廟時有去拜拜，「阿標，就顏清標董事長，還在外面遶境，才會沒機會跟顏說謝謝」，安排遶境行程顏也有幫忙，這次去拜訪顏，只是跟顏說謝謝。

由於柯文哲日前也提到政治上最危險就是不認錯，一例一休就是個例子，媒體也問柯覺得一例一休哪裡需要認錯？

對此，柯則說，這不需要問他，去問產業界就知道，有人說過它（一例一休）好的嗎？當年法律公布前3個月宣導期，再3個月叫輔導期，再3個月叫再輔導期，最後又說要修法、不執行，一個法令通過一年都不執行，還要修；這個去問產業界，自然會有說法。