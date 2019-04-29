影／江啟臣訪華府 指韓、郭各有優勢盼互補

2019-04-29 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



國民黨立委江啟臣28日在美國受訪指出，高雄市長韓國瑜和鴻海董事長郭台銘各有優點，若能組合、互補、合作，應對國家未來非常有幫助；江啟臣並說，最不想看到黨內初選最後變黨內互打。

江啟臣28日抵達華府訪問，晚間出席由巴爾的摩世界華人工商婦女企管協會舉辦的台灣關係法40周年紀念活動；馬里蘭州州長夫人金有美（Yumi Hogan）、中華民國駐美代表處副代表陳正祺等人也與會。

江啟臣會後受訪時，被問及如何向美方介紹「韓流」與「台風」，他笑說，「這應該跟氣候異常有關」。江啟臣接著說，兩人各有強項，對國民黨而言，能有這些最強的候選人，是國民黨的優勢，但如何不讓優勢變成劣勢，才是黨中央最該做的事。

江啟臣表示，韓國瑜的接地氣，讓外界印象最深刻，而外界對郭台銘印象最深的，則是他企業家的霸氣；若兩者能把他們的優點做某種程度的組合、互補、相互合作，應該對國家未來非常有幫助，所以希望看到他們的競爭是公平、理性，且可為未來奠下合作基礎。

媒體追問江啟臣所說的「互補」，是否指可能郭韓配或韓郭配？江啟臣回應，他無法回答，因台灣政治有太多不可能變成可能；江強調，他講的是韓、郭的優勢，希望能1加1大於2，不要讓初選變成最後是扣分，最不希望看到的就是黨內初選最後變黨內互打。

談及即將舉行的「吳韓會」，江啟臣指出，希望吳敦義主席能與可能參選人聊一聊、談一談；不需要透過隔空喊話，直接對話比喊話來得好。

江啟臣說，希望透過溝通，了解大家想法，趕快訂出初選制度的作法，也希望這個辦法公平、公正，讓初選能很順利完成，也象徵黨內民主化。