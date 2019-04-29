陳水扁口述歷史新書發表 柯文哲：我有什麼理由不去？

2019-04-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



前總統陳水扁將舉辦新書發表會。圖／翻攝陳水扁臉書 分享 facebook 前總統陳水扁首本口述歷史回憶錄，將於5月5日在台北市長官邸藝文沙龍舉行新書發表會，外傳陳水扁希望能夠親自出席發表會；台北市長柯文哲今早受訪被問到會不會出席，柯表示，「我有什麼理由不去？」

針對陳水扁新書發表會，柯文哲表示，這件事情其實要找時間說明，當時阿扁保外就醫，他還在醫療小組，他非常清楚阿扁前額葉有萎縮，但不確定情況會不會惡化；他也認為，不管喜歡不喜歡，發生在這個島上的一切都是歷史的一部分，因此他基於這些理由，在阿扁保外就醫後，就指示文化局依據保存歷史的精神，趕快派人去做口述歷史。

柯表示，但口述歷史做完以後，拖了好久一直沒有出版，最近阿扁才同意說要出版；當時是阿扁與文化局對出版社的選擇等事務喬不好，所以拖很久，現在口述歷史做完了還是要發表。

柯說，至於會不會去新書發表會，他有交代文化局按表操課，阿扁如果要去發表會，到底有沒有違反保外就醫原則，還是要查清楚，如果真的可以，就當作台北歷史的一部分，出席新書發表會也不是奇怪的事啊；而他「有什麼理由不去」。