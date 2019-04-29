影／王金平宣布赴陸祭祖 預計會面劉結一

2019-04-29 11:23 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



投入2020總統初選的立法院前院長王金平，將在5月6日以「祭祖」名義訪問中國大陸，王金平表示，依據台閩傳統習俗，面對人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑，如今要參選總統，應稟報列祖列宗，故將前往福建漳州祭祖。