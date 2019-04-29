王金平宣布訪陸祭祖：共同血脈不會因族群黨派改變

2019-04-29 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取國民黨2020總統提名的國民黨立委王金平，將在5月6日至8日訪陸，並定調為福建祭祖尋根之旅。王金平今發表聲明表示， 依據台閩的傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑；王也說， 在台灣絕大多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先後，在台灣扎根發展的時間有長短，但我們擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

王金平聲明全文：

溯源祭祖，尋根回原鄉–祭祖尋根之旅

金平自3月7日宣布參選中華民國第十五任總統以來，無論外在環境如何變化，始終秉持初心，按照計畫，一步步向前邁進。今天，我要宣布一個重大的行程。

依據台閩的傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑。金平既已發下宏願，誓言完成先賢「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的願景，實踐「台灣安全，兩岸和平，社會安定，經濟發展」的承諾，追求「讓人民過上好生活，讓年輕人擁有美好前景」的大未來，當然必須稟告列祖列宗。

因此，金平訂於中華民國108年5月6日啟程，與家族及各地王氏宗親共九十餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖，並拜訪宗親，預計5月8日返台。

在台灣，除了原住民與新住民之外，絕大多數人的原鄉都在大陸，儘管渡海來台的時代有先後，在台灣扎根發展的時間有長短，但我們擁有共同的血脈，是歷史的事實，並不因為族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

而大陸，是我們血緣的根源，儘管因為兩岸長期的分治對立，拉大了彼此的距離，產生許多重大的歧異，但是慎終追遠的文化傳承，卻始終綿延存續。

金平認為，血緣與文化是人心的根，社會的本，可以超越政治歧見和意識型態的對立，成為對內建立和諧、對外追求和平的最大公約數。台灣的每一個人都已經在台灣落地生根，都是不分彼此的親骨肉。而兩岸之間的文化血緣關係無法切割，中華兒女「本是同根生」。

台灣內部不應該再以族群省籍作為分化彼此、激化仇視對立的手段；而兩岸之間更必須以血緣文化的傳承，作為進一步化解分歧、邁向和平的基礎。

金平相信，祭祖尋根不應受到政治的阻隔，而文化溯源，更將成為建構兩岸和平的橋樑。