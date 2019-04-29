紀念鄭成功 徐國勇：具多重意義

2019-04-29 10:59 中央社 台南29日電



內政部長徐國勇。本報資料照片 分享 facebook 內政部長徐國勇今天到台南市延平郡王祠出席2019年鄭成功中樞祭典，他在致詞時表示，鄭成功不僅開始台灣歷史重要一頁，現在對宗教、文化、觀光及國際交流都有重要意義。

紀念鄭成功來台358週年的2019年鄭成功中樞祭典上午在延平郡王祠舉行，由徐國勇擔任主祭官，台南市長黃偉哲、內政部政務次長陳宗彥等人擔任陪祭官。來自海內外的鄭氏宗親會、日本平戶市的日本台灣親善訪問團、馬來西亞檳城開山王成功廟等團體參與，活動依古禮進行，場面莊嚴。

徐國勇致詞時表示，擁有海洋的國家才會富強；而鄭成功來台就是海軍，也開始台灣人冒險犯難的開墾精神。鄭成功不只開啟台灣歷史重要一頁，時至今日，也變成了文化與宗教的一部分。

徐國勇提到，文化與宗教再跟觀光結合，為台南帶來觀光客；又開啟了與日本、馬來西亞等地的國際交流，已具有重大意義。中樞祭典不僅是紀念鄭成功，同時也在推動傳統與現代的結合，並發揚開墾、建設台灣的精神，讓台南、台灣繼續進步發展。

黃偉哲致詞時表示，鄭成功為台灣創造大航海時代，富含包容的多元文化精神，是值得學習效法的表率。台南是文化古都，並擁有延平郡王祠、鄭成功祖廟等相關資源，值得觀光客前來參觀。