賴清德公布第二個秘密 語帶玄機「當然不會討厭英文」

2019-04-29 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



行政院前院長賴清德。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院前院長賴清德臉書日前以「我要說一個秘密」為題,卻只是公布他的英文名字是William(威廉),詭異的爆料內容「惹毛」網友,反而獲得更多網友關注。

他午夜再次公布「只好再說第二個秘密」,則是他有IG了,但文末寫「我推動雙語國家,當然不會討厭英文」,似一語雙關。

賴清德公布他的第二個秘密,「我的IG開張了,id是William_chingte,就這樣,歡迎追蹤」,還中翻英「I just started my Instagram account. Follow me on Instagram @William_chingte」。

文末寫到,Stand up, Brian! 博恩站起來!「說我討厭英文,#我推動雙語國家,#當然不會討厭英文,#你以為威廉睡了嗎」。