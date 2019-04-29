林濁水：吳韓會應公開 別讓外界覺得不可告人

2019-04-29 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



民進黨前立委林濁水。本報資料照 分享 facebook 國民黨主席吳敦義與高雄市長韓國瑜的「吳韓會」敲定週二登場。民進黨新系大老林濁水今天臉書呼籲，韓國瑜的五點聲明反密室協商，韓吳會面應公開，別讓外界覺得有什麼不可告人的事情。

林表示，朱立倫呼應韓五點，反密室協商，希望韓吳會面公開，別讓外界覺得有什麼不可告人的事情。韓大市長也應趕快聲援跟著你後面走的朱立倫，大大表態一下！

林也提到，吳敦義特別強調「朱立倫跟韓國瑜見面也沒有公開」，這肯定是非常惡意的抹黑！請韓跟朱應該維護聲譽鄭重抗議澄清！