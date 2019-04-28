與美參議員會面 蔡英文：我國可付出更多

2019-04-28 18:42 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



總統蔡英文28日與美國聯邦參議員昆斯、何珊訪問團會面。 台灣醒報（圖／總統府提供） 分享 facebook

「台灣有意願、也有能力為國際社會做出更多貢獻。」總統蔡英文28日與美國聯邦參議員昆斯、何珊會面時表示，《台灣關係法》強化台美關係，也不斷深化雙方的共享價值基礎。昆斯則說，此行並非為了製造外交新聞或改變兩岸現狀，而是要鼓勵兩岸進行建設性的對話，且不樂見任何改變現狀的舉動。

台灣準備好做更多

蔡英文說，昆斯參議員和兩黨參議員共同提出「2019年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019）。除了支持台灣的國際參與、以及洽簽台美雙邊貿易協定（BTA），並強調台灣是「自由開放印太地區」的重要一環，並邀請台灣參與雙邊及多邊的軍事演習，對於美國本土不分黨派的支持，台灣深表謝意。

她表示，台美堅實的安全夥伴關係，不但對於維護區域和平穩定非常重要，也符合印太區域的共同利益。蔡英文強調，今年是《台灣關係法》立法40週年，此法樹立台美「無可動搖」的關係，也使雙方在自由、民主、法治等共享價值基礎上，不斷地深化關係。她說，「台灣有意願、且有能力為國際社會做更多貢獻。」

強調兩岸須維持現狀

昆斯指出，這次來台是為了持續強化台美雙方基於《台灣關係法》發展的關係。該法已邁入40週年。此行並非為了製造外交新聞或意欲改變兩岸現狀，而是要持續鼓勵兩岸進行建設性的對話，並表達不樂見任何改變兩岸現狀的舉動。

「我是第一次造訪東亞」，何珊表示，她近日途經東京、首爾、北京等地，最後一站到台北，為親眼見證台灣活躍的經濟，及人民的企業家精神。她強調，此行重點就是要促進人與人之間的瞭解，使台美關係可以更上一層樓，因此特別在《台灣關係法》40週年之際，來台重申此法的重要性。

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