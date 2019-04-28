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扁新書五月台北發表柯扁恐同台？ 北巿府：未定案

2019-04-28 15:34聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

前總統陳水扁將舉辦新書發表會。圖／翻攝陳水扁臉書
前總統陳水扁將舉辦新書發表會。圖／翻攝陳水扁臉書
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前總統陳水扁首本口述歷史回憶錄，將於5月5日在台北市市長官邸藝文沙龍舉行新書發表會，如今傳出陳水扁有意向台中監獄提申請，希望能夠親自出席發表會，由於新書發表會的主辦單位為台北市政府文化局、台北市立文獻館，再加上陳水扁在書中自序感謝台北市長柯文哲，若陳水扁確定可以出席新書發表會，柯、扁兩人是否會見面，備受外界關注。

對此，北市府發言人柯昱安表示，關於新書發表會的形式一切都還在規劃中，目前都沒未定案。

據了解，柯文哲今年3月南下拜會陳水扁時，就是鼓勵陳水扁做口述歷史，柯文哲也曾說過，陳水扁認知功能慢慢衰退，口述歷史應該要先做，因為不管喜歡或反對陳水扁，他都當過台北市長與總統，是重要的歷史資訊。

如今陳水扁的口述歷史新書即將出版，書名就叫《堅持：陳水扁口述歷史回憶錄》，內容包括陳水扁的家世與成長過程、民進黨的創立，治理台北市的心得報告，319槍擊案到第二任的紅衫軍事件等，新書預計5月2日上架，5月5日舉辦新書發表會。

近柯人士表示，阿扁確實有意想要北上參加新書發表會，也考慮是否有錄影的方式參加，不過一切都要符合中監相關規定，只是如今局勢這麼亂，勢必有可能會成為另一個政治風暴，或許陳水扁自己也會好好考慮，降低政治衝擊。

陳水扁北市柯文哲
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