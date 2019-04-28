佛誕日訂為國定假日？ 徐國勇：討論中

2019-04-28 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



2019新北國際佛誕文化節浴佛大典今在市民廣場舉行，全台上百間寺廟及泰國、美國、新加坡及馬來西亞等多國千位僧眾參與。佛教會理事長釋淨耀再向內政部長徐國勇喊話，希望把佛誕日訂為國定假日，並預告5月22日將到梵蒂岡和天主教宗方濟各會面。

上午8點法師行灑淨儀式後，千名僧眾以順時針方向繞市府1.6公里托缽，沿途信徒捐贈或下跪祈福，部分善款轉捐社會救濟會報專戶。早上辦浴佛祈福大法會祈福，下午有慶佛誕Party，今年結合饒舌嘻哈音樂舞蹈，相當有意思。

市長侯友宜、內政部長徐國勇、國民黨主席吳敦義、立委羅致政和佛教人士舀香湯灌沐佛陀聖像，感念佛陀慈悲心。 不過候、吳現場互動不多，離開也是各走各的。

釋淨耀說，他希望政府能把佛誕日訂為國定假日，在新北則希望如同歡樂耶誕城連辦1個月。5月22日將到梵蒂岡和天主教宗方濟各會面，為世界和台灣祈求和平，眾生平安。

徐國勇表示，內政部宗教科升格為宗教司已由行政院長蘇貞昌拍板定案，未來將有更大權限服務宗教界；佛誕日訂為國定假日也正在討論中。

侯友宜表承諾在市長任內會全力以赴，佛教是世界主要宗教之一，有近4億人信仰，許多國家都於佛誕日辦慶典。市府和新北市佛教會連3年辦「國際佛誕文化節」，活動內容多元，吸引更多年輕世代參與，全球多國百間寺院響應，展現跨國界宗教力量。

新北市佛教會理事長釋淨耀表示，今年逢釋迦牟尼佛2563年聖誕，全國及多國寺院諸山長老推動國際宗教融合。民眾浴佛體驗集章就能抽iphoneX等大獎，吸引更多族群了解佛教文化。

現場設有漢傳、藏傳、南傳佛教3個浴佛區，民眾可體驗浴佛淨化身心，祈增福慧。另有科技結合佛教修行的「滿願爆米花」和「祈福宅急便」，民眾透過腦波分析禪定專注力爆出爆米花，可在線上把祝福意念傳給遠方友人，相當有趣。

另有近50攤的蔬食園遊會，說出通關密語「慶佛誕．養慈悲」即可領取1份免費限量蔬食餐點，讓更多民眾體驗蔬食飲食。