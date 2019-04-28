蔡英文：感謝美國持續強化對台軍售 協助台灣自我防衛

2019-04-28 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今接見「美國聯邦參議員昆斯及何珊訪問團」，她致詞時除了表示台灣關係法強化了台美無可動搖的關係，也說台美堅持的安全伙伴關係，不但對於維護區域和平穩定非常重要，也符合印太地區共同利益，感謝美國政府持續強化對台軍售、軍事合作，協助台灣自我防衛能力。

適逢台灣關係法立法40周年，蔡英文總統連日接見美國訪團，她今表示，很高興這段時間有很多來自美國的好朋友，就像美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說的，這項立法強化了台美無可動搖的關係，在雙方自由民主法治等共同價值上深化關係。

蔡英文說，感謝美國國會不分黨派大力支持台美關係，並提出台灣保證法，這其中除了提到台灣的國際參與以及洽簽台美雙邊貿易協定，也強調台灣是自由開放印太地區的重要一環，更請台灣參與雙邊與多邊的軍事演習。

蔡英文表示，台美堅持的安全伙伴關係，不但對於維護區域和平穩定非常重要，也符合印太地區共同利益，感謝美國政府持續強化對台軍售、軍事合作，協助台灣自我防衛能力，期盼台美加強合作，攜手維護區域安全。

「台灣已經準備好了」，蔡英文說，台灣有意願也有能力為國際社會做出更多貢獻，相信台美在既有的穩固基礎上，能夠繼續加強夥伴關係，一起成為世界一股良善的力量。