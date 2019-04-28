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蔡英文：感謝美國持續強化對台軍售 協助台灣自我防衛

2019-04-28 10:32聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文總統今接見「美國聯邦參議員昆斯及何珊訪問團」，她致詞時除了表示台灣關係法強化了台美無可動搖的關係，也說台美堅持的安全伙伴關係，不但對於維護區域和平穩定非常重要，也符合印太地區共同利益，感謝美國政府持續強化對台軍售、軍事合作，協助台灣自我防衛能力。

適逢台灣關係法立法40周年，蔡英文總統連日接見美國訪團，她今表示，很高興這段時間有很多來自美國的好朋友，就像美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說的，這項立法強化了台美無可動搖的關係，在雙方自由民主法治等共同價值上深化關係。

蔡英文說，感謝美國國會不分黨派大力支持台美關係，並提出台灣保證法，這其中除了提到台灣的國際參與以及洽簽台美雙邊貿易協定，也強調台灣是自由開放印太地區的重要一環，更請台灣參與雙邊與多邊的軍事演習。

蔡英文表示，台美堅持的安全伙伴關係，不但對於維護區域和平穩定非常重要，也符合印太地區共同利益，感謝美國政府持續強化對台軍售、軍事合作，協助台灣自我防衛能力，期盼台美加強合作，攜手維護區域安全。

「台灣已經準備好了」，蔡英文說，台灣有意願也有能力為國際社會做出更多貢獻，相信台美在既有的穩固基礎上，能夠繼續加強夥伴關係，一起成為世界一股良善的力量。

昆斯隨後指出，過去幾周來他們訪問了東京、首爾、北京，最後一站則是台北，到台灣是主要是相信台美關係是值得，也應該要持續強化，並說這趟來台灣，不是要改變任何現況或是製造任何政治紛爭，而是要持續強化台美關係；何珊則表示，這次來一大重點就是要促進人與人之間的了解，讓雙方關係可以更上一層樓，特別歡慶台灣關係法的40周年，也重申此法案的重要以及美方的一中政策。

蔡英文總統。本報資料照
蔡英文總統。本報資料照
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蔡英文台灣關係法
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