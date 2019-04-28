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韓國瑜屢親上火線 親近人士：團隊要加強危機處理能力

2019-04-28 02:19聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜和家人最近面對一件接一件的抨擊，而且多是他親上火線回應，藍營和親近韓國瑜的人士認為他和團隊的危機應變能力需要加強，也有必要和黨內人士多多溝通。

從賣菜郎商標權、4000萬捐款、「跟著月亮走」一書的版稅等，每一件都可能影響韓國瑜的形象，韓國瑜多自行回應媒體和外界質疑。

「韓國瑜好像是藍綠都在意的頭號假想對手。」不管到東南亞拚經濟或到美國訪企業人士都受韓國瑜倚重的高雄市議員黃紹庭說，這1、2個月來拱韓參選總統的推力愈來愈大，尤其韓訪美有很大的收穫，2020總統選舉又是目前最夯的話題，藍營積極推最能勝選的人，韓的民調不管對綠或對藍，都保持一定的領先，「挨打」似不意外。

黃紹庭說，國民黨主席吳敦義對明年選局釋出許多善意，韓國瑜30日和吳敦義會面時，一定要好好的談，把許多事情說出來，這樣才能凝聚更多共識。

曾和韓國瑜打過市長選舉仗的「韓團隊」成員認為，韓國瑜的危機處理能力要加強，政治人物、特別是與選舉有關的人，總有被人攻擊的時候，有些事被人抨擊是有跡象可尋或能提早掌握的，這時如能及早準備，適當應變，較能在最短時間內度過難關。

被國民黨提名在高雄市三民區參選立委的高市議員黃柏霖說，最近一連串事件，韓國瑜內心可能不好過，還好韓的心中充滿陽光，是溫暖的人，相信可以正面去處理，不過還是多一些危機處理的準備比較好。

高雄市長韓國瑜最近屢被抨擊，藍營人士認為他的團隊要加強危機處理能力。記者劉學聖／...
高雄市長韓國瑜最近屢被抨擊，藍營人士認為他的團隊要加強危機處理能力。記者劉學聖／攝影
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