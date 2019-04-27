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淘汰恐龍法官 蔡英文：做好準備哪天請你任國民法官

2019-04-27 23:10聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

總統蔡英文今天在「辣台派」說明上任後改革成效和未來方向時，反問「司法改革到哪裡去了？」，她指出今天台灣的司法最大問題，是法院判決為什麼和社會期待有差距，進而出現「那位是不是不恐龍法官」的聲音。

蔡英文強調司法改革兩個方向，第一，不適任的法官一定要被淘汰，以前是法官組成小組決定，自己人審自己人容易落人口實，應該要有外部人士參與，共同決定該不該淘汰，政府已經朝這方向修改法官法，修正案已經送到立法院，她也拜託立法院民進黨黨團，今年一定要通過。

第二是建立國民法官制度，蔡英文認為法官受過專業訓練，但是為什麼有些判決和人民感受不一樣？因為法官的社會經驗不能涵蓋所有社會層面的經驗，跟一般人的社會經驗可能有差距，因此必須修正現有制度，人民可以參與審判過程，將來要讓人民進法院做國民法官，和專業的法官一起審理案件，比較能符合人民期待。

蔡英文表示，有人說要比照陪審團制度或歐洲制度，但是美國陪審制度是經歷200年歷史演進特有的制度，台灣過去參考日本、德國司法制度，日本採國民法官，我們於是提出的是介於美、日之間的司法改革制度。政府將來要讓人民擔任國民法官，跟專業法官坐在一起審判，讓法官可以發揮專業，人民可以把社會的感覺帶進法院，這樣一來，判決可以比較符合人民的期待。

蔡英文說，如果國民法官可以上路，台灣的司法將進入新的階段，「哪天接到法院通知請你來擔任國民法官，這對台灣民主發展是一件好事，你要做好法學素養的準備」。

蔡英文強調修法淘汰恐龍法官，建立國民法官審判制度。圖／取自總統蔡英文臉書直播畫面
蔡英文強調修法淘汰恐龍法官，建立國民法官審判制度。圖／取自總統蔡英文臉書直播畫面
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國民法官蔡英文司法改革
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