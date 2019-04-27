親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨總統初選
韓國瑜人氣爭議
北高廢核大遊行
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

都執政了還參加廢核遊行 羅文嘉：避免舊勢力死灰復燃

2019-04-27 17:45聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統、行政院前院長賴清德、民進黨主席卓榮泰等黨公職，今天下午參加民間團體主辦的廢核遊行。為何執政黨要參與民間團體的廢核遊行，民進黨秘書長羅文嘉在臉書表示，因為要確保已經立法通過的2025非核家園不被改變，避免核電利益舊勢力死灰復燃。

「不要懷疑，已經有的民主生活可能被消失。已經確立的改革目標也可能被瓦解。」羅文嘉說，「他們會用我們的民主制度來改變我們的民主生活。我們就必須用民主的力量來捍衛民主制度。」

羅文嘉說，過去集會遊行是抗議獨裁、爭取民主，現在集會遊行是要聚集力量、鞏固民主。民主制度從來就不是天上掉下來，民主生活更要小心呵護。如果稍微懈怠了，像去年那樣，謊言與錯誤觀念就會再盤據天空。

他表示，如果以為執政了，就不必與社會對話，不用凝聚共識，那麼遺失的不會只是價值信仰，包含政權都會丟掉。

羅文嘉說，國民黨獨鍾核能，已經封存的核四想重啟，快到期限的核一核二想延役，既不管用過的燃料棒無法取出，更不管低高階核廢料無處去。如此擁抱核能、至死不渝；民進黨不同以往在野時期，不能只是反核與追求非核家園而已。同時必須負起台灣能源轉型的重責，既提供穩定、安全的能源需求，又能帶動台灣未來相關產業發展。

「這條能源轉型的路，絕非重回核能老路，而是全力發展綠能，一方面達成非核目標，一方面對抗空汙問題。」羅文嘉說，全球有辦法的國家都是選擇這條路走，沒有道理台灣要被老舊勢力牽著鼻子走，走一條危險、昂貴的舊時路。

他指出，根據資料，在2030年德國的綠能發電比將達65%能源比，「我們的目標也只是達成20%，就可以解決台灣能源轉型問題」，相對他國台灣有更佳的自然條件，也有可以發展的技術基礎，缺少的是決心與政策方向。

羅文嘉說，日前立法院通過再生能源法修正條文，綠能發展的路已經清楚展現，「現在就讓我們凝聚力量，跨越障礙，讓台灣往綠能大國邁進」。

廢核遊行現場有「核你告別祈願牆」，有100張反核照片。記者吳姿賢／攝影
廢核遊行現場有「核你告別祈願牆」，有100張反核照片。記者吳姿賢／攝影
分享

羅文嘉民進黨核能反核
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

柯文哲：政治上最危險是不認錯 一例一休就是例子

2019-04-27 17:07

外傳鬧不合？賴浩敏揭兩度與蘇永欽衝突還「被拍桌」

2019-04-27 17:41

暗諷蔡英文 馬英九：任內不會有人聽說要主持司改會議

2019-04-27 16:36

廢核遊行 蔡賴同場未碰面

2019-04-27 16:20

廢核遊行VS.重啟核四公投 藍綠決戰核能議題

2019-04-27 13:28

唐鳳訪華府：會面層級「超乎預期」

2019-04-27 13:26

為傅崐萁解套？徐榛蔚拋出「立委提名納最強者」

2019-04-27 13:24

初選未定喊誰配誰 賴清德：讓社會誤解民進黨權力分贓

2019-04-27 13:18

國民黨職併公職條例疑違憲？ 台東地院自提釋憲案

2019-04-27 13:10

九二共識是一中 賴清德：台灣關係法才是兩岸定海神針

2019-04-27 12:37

參選立委徐榛蔚爭解套？ 傅崐萁：多些健康的思維

2019-04-27 12:12

韓國瑜有4千萬? 柯文哲：不只啦！我選過2次我知道

2019-04-27 11:50

後宮干政？ 柯文哲：先生的決定 太太沒義務百分百支持

2019-04-27 11:45

郭台銘說鑰匙在北京？ 賴清德：要看到自己的力量

2019-04-27 10:23

後宮干政3大指標 光譜兩端是扁嫂與美青…

2019-04-27 09:00

影／唐鳳訪華府：會面層級「超乎預期」

2019-04-27 07:56

高雄氣爆善款 韓另組委員會查疑問

2019-04-26 23:07

下周北上演講 韓國瑜夫婦都和這間大學有淵源

2019-04-26 21:30

同婚專法 最快5月1日啟動協商

2019-04-26 21:25

被罵長照吳三桂就撤案 林濁水質疑黃昭順作法怪

2019-04-26 20:41

民進黨台南議長跑票案 賴清德：中評會重創民主精神

2019-04-26 19:00

婦聯會：祈禱也有罪？民主社會的基本人權還有嗎？

2019-04-26 16:46

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

2019-04-26 16:34

總統：不曾對中國壓力低頭 2020是台灣關鍵年

2019-04-26 16:08

立院三讀修正勞基法 不定期契約保障派遣工

2019-04-26 15:09

憑什麼北京要放棄武統？台灣政界的斯德哥爾摩症候群

2019-04-26 14:53

談大選的優勢 柯文哲：我的限制較少

2019-04-26 14:12

現在經濟20年來最好？孫大千：一個台灣兩個世界

2019-04-26 13:53

南下雲林視察地方紛紛請命 蘇貞昌：我專門解決問題

2019-04-26 13:09

郭台銘要後宮別干政 馬英九：周美青是我心中最軟一塊

2019-04-26 13:03

擬修法讓陸配失能雙親可來台定居 黃昭順撤案

2019-04-26 12:48

公投時間過短制約結果 學者籲拉長宣傳期程

2019-04-26 12:34

朱立倫批北市公宅張飛打岳飛 柯P：我要做務實政治人物

2019-04-26 12:34

蘇貞昌：郭台銘比較勇敢 我不敢稱太太是後宮

2019-04-26 12:26

美中台關係起手式 柯文哲：我被限制的條件比較少

2019-04-26 11:50

粉絲激動親吻手！王金平：若當總統憑2點讓經濟大發展

2019-04-24 12:01

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03
看更多

熱門文章

太熱了！陸軍司令下令全軍禁止體測一周 違者嚴懲

2019-04-26 18:50

關於4000萬 韓國瑜：這件事讓大家都學了一課

2019-04-26 21:14

關於4000萬 韓國瑜：讓我消化一下資料再回答

2019-04-27 00:38

國民黨「還有人」要參加初選 蔡玉真：名單把我嚇壞了

2019-04-27 09:30

吳韓4千萬爭議 他說關鍵在「1個字」的差別

2019-04-27 10:33

「打我之後又要抹黑我妻女」 韓國瑜：一定提出告訴

2019-04-27 11:44

再槓版稅 黃光芹節錄與出版商對話還原金流

2019-04-27 13:02

韓國瑜有4千萬? 柯文哲：不只啦！我選過2次我知道

2019-04-27 11:50

高溫下令暫停體測 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

2019-04-26 21:57

孫大千：滅韓大戲隆重登場 不殲滅韓國瑜不會罷休

2019-04-27 09:12

郭台銘選總統 名嘴靠這點斷言：是玩假的！

2019-04-27 13:16

警察新制服中看不中用？夏天變成鹽巴人 警署：會持續精進

2019-04-27 11:00

影／改口認了「捐款」 韓國瑜將曝明細

2019-04-27 14:36

後宮干政？ 韓國瑜：我們家不允許

2019-04-26 21:50

挺韓選總統高雄誓師大會 一早近千韓粉集結

2019-04-27 11:16

下周北上演講 韓國瑜夫婦都和這間大學有淵源

2019-04-26 21:30

韓國瑜4千萬爭議仍燒 陳其邁：走回密室政治權貴老路

2019-04-26 20:07

韓國瑜從神壇摔落？柯文哲：仍贏我們十幾趴

2019-04-27 11:41

【重磅快評】既英雄又兄弟 郭台銘韓國瑜高手過招了

2019-04-26 18:51

挺韓大會明登場 「神力女超人」許淑華任神秘嘉賓

2019-04-26 19:21

後宮干政3大指標 光譜兩端是扁嫂與美青…

2019-04-27 09:00

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九：我們就等吧

2019-04-27 16:22

影／拿吳敦義4000萬競選經費 韓國瑜：我不是一個貪財的人

2019-04-27 12:52

影／被指批判馬英九 韓國瑜：是好事者勾馬韓鬥

2019-04-27 15:28

用妻秘書當土地開發總經理 韓國瑜：我負全責

2019-04-27 13:45

蔡英文參加廢核遊行 費鴻泰：向誰抗議？

2019-04-27 15:10

郭台銘將展開兩個月傾聽之旅 全面接地氣

2019-04-26 20:19

傳馬英九要回鍋參選？ 吳敦義：不會有意見或評論

2019-04-27 10:57

影／和郭董商量是否選總統？曾馨瑩：等之後再說吧！

2019-04-26 18:08

【即時短評】初選步步驚心 小心惹火上身

2019-04-26 23:26

吳韓下周二談全民調 馬韓破冰會接力

2019-04-27 00:11

郭台銘前進竹科 宣明智：他選總統是玩真的

2019-04-26 18:05

4千萬給韓國瑜？ 吳敦義：我沒有統計

2019-04-27 11:13

賴清德轟綠搓圓仔湯「未選出人選 就決定誰配誰」

2019-04-27 00:17

蔡盼「1+1大於2」 陳芳明評：賴只想到1加1等於1

2019-04-27 14:50

影／唐鳳訪華府：會面層級「超乎預期」

2019-04-27 07:56

吳王碰面互搭肩說笑 王金平：他怎麼交代我們怎麼做

2019-04-27 10:42

花蓮縣黨部抗命 國民黨中央立案調查後依規定處置

2019-04-26 22:31

談韓國瑜的4000萬元 周錫瑋：團結最重要

2019-04-27 11:29

農委會官員酒駕考績甲等 防檢局：工作努力、人非聖賢

2019-04-27 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top