都執政了還參加廢核遊行 羅文嘉：避免舊勢力死灰復燃

2019-04-27 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統、行政院前院長賴清德、民進黨主席卓榮泰等黨公職，今天下午參加民間團體主辦的廢核遊行。為何執政黨要參與民間團體的廢核遊行，民進黨秘書長羅文嘉在臉書表示，因為要確保已經立法通過的2025非核家園不被改變，避免核電利益舊勢力死灰復燃。

「不要懷疑，已經有的民主生活可能被消失。已經確立的改革目標也可能被瓦解。」羅文嘉說，「他們會用我們的民主制度來改變我們的民主生活。我們就必須用民主的力量來捍衛民主制度。」

羅文嘉說，過去集會遊行是抗議獨裁、爭取民主，現在集會遊行是要聚集力量、鞏固民主。民主制度從來就不是天上掉下來，民主生活更要小心呵護。如果稍微懈怠了，像去年那樣，謊言與錯誤觀念就會再盤據天空。

他表示，如果以為執政了，就不必與社會對話，不用凝聚共識，那麼遺失的不會只是價值信仰，包含政權都會丟掉。

羅文嘉說，國民黨獨鍾核能，已經封存的核四想重啟，快到期限的核一核二想延役，既不管用過的燃料棒無法取出，更不管低高階核廢料無處去。如此擁抱核能、至死不渝；民進黨不同以往在野時期，不能只是反核與追求非核家園而已。同時必須負起台灣能源轉型的重責，既提供穩定、安全的能源需求，又能帶動台灣未來相關產業發展。

「這條能源轉型的路，絕非重回核能老路，而是全力發展綠能，一方面達成非核目標，一方面對抗空汙問題。」羅文嘉說，全球有辦法的國家都是選擇這條路走，沒有道理台灣要被老舊勢力牽著鼻子走，走一條危險、昂貴的舊時路。

他指出，根據資料，在2030年德國的綠能發電比將達65%能源比，「我們的目標也只是達成20%，就可以解決台灣能源轉型問題」，相對他國台灣有更佳的自然條件，也有可以發展的技術基礎，缺少的是決心與政策方向。